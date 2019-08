FC Utrecht heeft zondag enigszins revanche genomen voor de uitschakeling in de voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer John van den Brom maakte in de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen bij ADO Den Haag knap een 2-0-achterstand ongedaan: 2-4.

FC Utrecht leek aanvankelijk op een nieuwe domper af te stevenen. De Domstedelingen stonden al snel op een 2-0-achterstand door doelpunten van Aaron Meijers en Erik Falkenburg.

Toch trok FC Utrecht daarna nog aan het langste eind dankzij treffers van Gyrano Kerk en Nick Venema en opvallend genoeg twee eigen goals, van doelman Robert Zwinkels en Lex Immers.

Bij FC Utrecht ontbrak doelman David Jensen in de wedstrijdselectie. Hij werd door Van den Brom gepasseerd ten faveure van Maarten Paes en kreeg vrijaf om over zijn nieuwe situatie na te denken.

FC Utrecht blameerde zich donderdag nog in de tweede voorronde van de Europa League. De winnaar van de play-offs vorig seizoen verloor na verlenging met 2-1 van het Bosnische HSK Zrinsjki Mostar.

Gyrano Kerk was de uitblinker aan de kant van FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht recht de rug tegen ADO

Tegen ADO zag het er na 25 minuten ook slecht uit voor FC Utrecht. In een tijdsbestek van vier minuten moesten de bezoekers twee doelpunten incasseren. Meijers schoot een vrije trap binnen en Falkenburg kopte raak.

Daarna rechtte FC Utrecht de rug en kwam het nog voor rust langszij dankzij Kerk. Eerst ging zijn volley via de lat en het lichaam van Zwinkels in het doel en daarna was hij het alertst bij een gekraakt schot.

In de tweede helft trok FC Utrecht die lijn door en was het eigenlijk heer en meester op het veld. Dat resulteerde in wederom een eigen goal; dit keer kopte Immers de bal onbedoeld achter Zwinkels en een intikker van invaller Venema.

Overigens was er vlak voor de 2-3 nog een opvallend moment voor de dug-out van FC Utrecht. Van den Brom trok fel van leer tegen Vaclav Cerny, die vlak voor zijn wissel met al geel op zak betrokken was bij een opstootje. "Hoe dom kan je zijn", riep Van den Brom onder meer naar zijn pupil.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie