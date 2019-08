AZ heeft zondag op overtuigende wijze thuis met 4-0 gewonnen van Fortuna Sittard in de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen. FC Utrecht maakte eerder op de dag knap een 2-0-achterstand ongedaan op bezoek bij ADO Den Haag: 2-4.

AZ maakte alle doelpunten in de tweede helft. Ron Vlaar opende na een moeizame eerste helft de score, waarna Oussama Idrissi, Myron Boadu en Yukinari Sugawara voor een ruime overwinning zorgden.

Bij AZ ontbrak Guus Til. De aanvoerder is in Rusland om zijn transfer naar topclub Spartak Moskou af te ronden voor naar verluidt 18 miljoen euro.

Door de 4-0-zege is AZ samen met sc Heerenveen koploper na de eerste Eredivisie-speelronde. De Friezen wonnen zondag enigszins verrassend met dezelfde cijfers bij een zwak Heracles Almelo.

AZ komt donderdag alweer in actie. De Alkmaarders spelen dan de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League bij FC Mariupol, dat afgelopen seizoen vierde werd in de Oekraïnse Premjer Liha.

De fans van Fortuna Sittard brachten een spandoek van Fernando Ricksen mee naar Alkmaar. (Foto: Pro Shots)

Supporters zorgen voor fraai eerbetoon

Bij AZ-Fortuna waren er in de eerste helft weinig hoogtepunten te noteren. De supporters van beide clubs zorgden nog voor het mooiste moment door een fraai eerbetoon te brengen aan de ernstig zieke Fernando Ricksen.

In de tweede helft was het plotseling eenrichtingsverkeer naar het doel van Fortuna en stond AZ al binnen het kwartier op een onoverbrugbare 3-0-voorsprong. Dat had de thuisclub voor een groot deel te danken aan uitblinker Boadu.

De jonge spits leverde bij de 1-0 (Vlaar kreeg de bal bij een hoekschop wat gelukkig op zijn bovenbeen) en 2-0 (Idrissi bleef koel oog in oog met doelman Alexei Koselev) de assist en maakte zelf de 3-0 met een knal in de bovenhoek.

AZ deed het vanaf dat moment wat rustiger aan, maar bepaalde nog wel de eindstand op 4-0. De Japanse debutant Sugawara schoof de bal op aangeven van Calvin Stengs simpel binnen, nadat de Limburgse verdediging opnieuw stond te schutteren.

De spelers van FC Utrecht vieren een doelpunt tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht herstelt zich van Europees debacle

FC Utrecht leek tegen ADO aanvankelijk op een nieuwe domper af te stevenen. De Domstedelingen stonden al snel op een 2-0-achterstand door doelpunten van Aaron Meijers en Erik Falkenburg.

Toch trok FC Utrecht daarna nog aan het langste eind dankzij treffers van Gyrano Kerk en Nick Venema en opvallend genoeg twee eigen goals, van doelman Robert Zwinkels en Lex Immers.

Bij FC Utrecht ontbrak doelman David Jensen in de wedstrijdselectie. Hij werd door Van den Brom gepasseerd ten faveure van Maarten Paes en kreeg vrijaf om over zijn nieuwe situatie na te denken.

FC Utrecht blameerde zich donderdag nog in de tweede voorronde van de Europa League. De winnaar van de play-offs vorig seizoen verloor na verlenging met 2-1 van het Bosnische HSK Zrinsjki Mostar.

Gyrano Kerk was de uitblinker aan de kant van FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht recht de rug tegen ADO

Tegen ADO zag het er na 25 minuten ook slecht uit voor FC Utrecht. In een tijdsbestek van vier minuten moesten de bezoekers twee doelpunten incasseren. Meijers schoot een vrije trap binnen en Falkenburg kopte raak.

Daarna rechtte FC Utrecht de rug en kwam het nog voor rust langszij dankzij Kerk. Eerst ging zijn volley via de lat en het lichaam van Zwinkels in het doel en daarna was hij het alertst bij een gekraakt schot.

In de tweede helft trok FC Utrecht die lijn door en was het eigenlijk heer en meester op het veld. Dat resulteerde in wederom een eigen goal; dit keer kopte Immers de bal onbedoeld achter Zwinkels en een intikker van invaller Venema.

Overigens was er vlak voor de 2-3 nog een opvallend moment voor de dug-out van FC Utrecht. Van den Brom trok fel van leer tegen Vaclav Cerny, die vlak voor zijn wissel met al geel op zak betrokken was bij een opstootje. "Hoe dom kan je zijn", riep Van den Brom onder meer naar zijn pupil.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie