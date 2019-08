Trainer Jaap Stam weigert zijn spelers af te vallen na het gelijkspel van Feyenoord zondag in de Rotterdamse derby in eigen huis tegen het gepromoveerde Sparta (2-2).

"De jongens hebben keihard gewerkt. En het is echt niet zo dat we hadden verwacht dat we wel even makkelijk gingen winnen. Ik heb echt wel positieve dingen gezien. Het is allemaal niet zo negatief en slecht", zei Stam.

"We zijn blijven doorgaan tegen een tegenstander die heel compact verdedigde en snel counterde. Tegen zo'n ploeg is het lastig aanvallen. We maken pas in de 95e minuut de 2-2 maar dat was dik en dik verdiend. Daar hebben we voor gevochten."

Feyenoord kwam in de tweede helft tot twee keer toe terug van een achterstand. Steven Berghuis maakte de 1-1 na de 0-1 van Mohamed Rayhi en Sam Larsson tekende voor de 2-2 na de 1-2 van Lars Veldwijk. Die goal van Larsson viel dus diep in de blessuretijd.

De thuisclub was vooral in verdedigend opzicht bijzonder kwetsbaar. Zowel bij het doelpunt van Rayhi (afstandsschot) als bij die van Veldwijk (counter) zag het centrale duo Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden en ook doelman Kenneth Vermeer er niet goed uit.

De spelers van Feyenoord druipen teleurgesteld af na het gelijkspel tegen Sparta. (Foto: Pro Shots)

'Het lag niet alleen aan onze defensie'

Stam wil niet met de beschuldigende vinger naar zijn verdedigers wijzen. "De jongens die bij ons verdedigden doen dat al heel lang en ze hebben bewezen dat ze goed kunnen verdedigen. Het lag ook niet alleen aan onze defensie. We hebben doelpunten weggegeven, maar ook te veel kansen gemist."

Door het verrassende gelijkspel tegen Sparta kende Feyenoord een matige generale voor de heenwedstrijd van donderdag op eigen veld tegen de Georgische kampioen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League.

"Dat is een sterke ploeg", aldus Stam, die nog niet weet op welke spelers hij een beroep kan doen. Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en Sven van Beek waren tegen Sparta niet beschikbaar en Eric Botteghin en Dylan Vente vielen geblesseerd uit.

"We moeten de komende dagen even kijken hoe iedereen ervoor staat", aldus Stam, die ook nog op versterkingen hoopt vóór het sluiten van de transfermarkt op 31 augustus. "Maar we zijn niet zo slecht als sommigen nu al denken."