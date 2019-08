Feyenoord is zondag in navolging van Ajax en PSV het seizoen in de Eredivisie gestart met puntenverlies. De ploeg van trainer Jaap Stam speelde op de valreep met 2-2 gelijk in de Rotterdamse derby in eigen huis tegen Sparta.

Feyenoord kwam in de tweede helft tot twee keer toe terug van een achterstand. Steven Berghuis maakte na de 0-1 van Mohamed Rayhi de 1-1 en Sam Larsson na de 1-2 van Lars Veldwijk de 2-2. Die viel diep in de blessuretijd.

Bij Feyenoord maakten Stam en Luciano Narsingh hun debuut en vierde Leroy Fer zijn rentree. Laatstgenoemde werd niet door iedereen even hartelijk ontvangen in De Kuip. De fanatieke aanhang toonde een spandoek met de tekst 'wij FERgeten niet'.

Door het verrassende gelijkspel tegen Sparta kende Feyenoord een matige generale voor de heenwedstrijd van donderdag in eigen huis tegen de Georgische kampioen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League.

Zaterdag kwamen ook Ajax (2-2 bij Vitesse) en PSV (1-1 bij FC Twente) niet tot winst. Het is voor de eerste keer sinds het seizoen 1988/1989 dat de traditionele top drie niet weet te winnen in de openingsspeelronde van de Eredivisie.

Steven Berghuis bedankt het publiek. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord begint nog wel goed aan wedstrijd

Feyenoord begon nog wel goed aan de wedstrijd. De thuisclub zette de bezoekers van meet af aan onder druk en dat leverde meteen twee goede kansen op. Dylan Vente miste echter de bal en Orkun Kökcü schoot via de vingertoppen van doelman Tim Coremans op de paal.

De storm van Feyenoord ging daarna echter liggen, waardoor Sparta ook aan aanvallen kon denken en zelf ook een paar keer gevaarlijk was. Bart Vriends kopte uit een hoekschop recht op keeper Kenneth Vermeer en Rayhi schoot ook in de handen van Vermeer.

Feyenoord bleef desondanks wel de bovenliggende partij. De 1-0 hing in de lucht, maar opnieuw Kökcü (schot in vrijstaande positie naast), Luis Sinisterra (ingreep Dirk Abels) en Steven Berghuis (weer knappe redding Coremans) hadden het vizier niet helemaal op scherp staan.

Sparta profiteerde vlak na rust met de 0-1 optimaal van die missers, maar had dat ook voor een groot deel te danken aan Feyenoord. Eerst liet Eric Botteghin zich verrassen door Bryan Smeets, waarna Vermeer niet vrijuit ging bij het schot van Rayhi.

Feyenoord recht de rug na de 0-1

Feyenoord rechtte daarna wel de rug en was ook al snel een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Ridgeciano Haps vond eveneens Coremans op zijn weg en Berghuis kopte de bal uit een snel genomen vrije trap zonder tegenstander in de buurt op de paal.

Met Narsingh (voor Vente) en ook nog Sam Larsson (voor Sinisterra) binnen de lijnen kon de 1-1 echter niet uitblijven en die viel dan ook halverwege de tweede helft. Berghuis tikte binnen na een strakke afgemeten voorzet van Haps.

Feyenoord koos in de slotfase vol voor de aanval en dat leek ze aanvankelijk behoorlijk duur te komen staan. Veldwijk stond na een vliegensvlugge counter van Sparta zomaar oog in oog met Vermeer en faalde niet.

Toch sleepte Feyenoord nog een punt uit het vuur. Larsson kreeg de bal in een wout van Spartanen een tikkeltje gelukkig voor zijn voeten en bracht vervolgens simpel de 2-2 op het scorebord, maar echt voor feestvreugde zorgde het niet in De Kuip.

