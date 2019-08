Sc Heerenveen is het nieuwe Eredivisie-seizoen zondag begonnen met een ruime overwinning. De Friezen waren met 0-4 te sterk voor Heracles Almelo.

Drie van de vier doelpunten vielen in het eerste half uur van de eerste helft. Ibrahim Dresevic opende na acht minuten de score met een rake vrije trap, waarna Jordy Bruijn en Mitchell van Bergen de marge nog verder vergrootten tegen het povere Heracles. Vlak voor tijd maakte Chidera Ejuke de 0-4.

De openingsfase van de wedstrijd werd verstoord door fans van Heracles, die uit protest tegen de nieuwe stadionnaam Erve Asito een kip op het veld loslieten en met eieren gooiden. De supporters vinden dat het woord Erve ervoor zorgt dat het net lijkt alsof Heracles op een boerderij speelt.

Door de overtuigende overwinning mag Heerenveen zich in ieder geval voor even koploper van de Eredivisie noemen. Ook VVV-Venlo, Willem II en FC Groningen wisten hun eerste wedstrijd te winnen. Later op zondag staan nog Feyenoord-Sparta Rotterdam, ADO Den Haag-FC Utrecht en AZ-Fortuna Sittard op het programma.

Heracles-supporters lieten een kip los tijdens de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Fouten Heracles leiden zege Heerenveen in

Enkele minuten nadat de losgelaten kip van het veld was gehaald, kwam Heerenveen op voorsprong dankzij een blunder van Janis Blaswich. De doelman had de inzet van Dresevic uit een vrije trap moeten pakken, maar hij dook op schlemielige wijze onder de bal door.

Het ging van kwaad tot erger voor Heracles, dat in de zeventiende minuut ook de 0-2 incasseerde. Bruijn kon ongehinderd het strafschopgebied in lopen en krulde de bal in de verre hoek achter Blaswich. Mohammed Osman was vlak daarna dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn harde schot werd gepareerd door Warner Hahn.

Maximilian Rossmann was even later op knullige wijze verantwoordelijk voor de derde Heerenveen-treffer. De Duitse verdediger kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied aangespeeld, maar treuzelde veel te lang. Bruijn profiteerde en legde de bal af op Van Bergen, die feilloos raak schoot. Coach Frank Wormuth haalde Rossmann daarop direct naar de kant.

In de tweede helft kwam Heracles beter voor de dag en kreeg de thuisploeg ook enkele kansen, maar Hahn hield zijn doel schoon. Ejuke schoot in blessuretijd zelfs de 0-4 binnen en maakte de overwinning nog iets fraaier.

