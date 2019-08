Feyenoord heeft het contract van Steven Berghuis zondag met een jaar verlengd. De aanvaller, die in de concrete belangstelling staat van PSV, ligt daardoor tot medio 2022 vast bij de Rotterdammers.

De 27-jarige Berghuis werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een transfer. PSV bevestigde serieuze interesse te hebben in de voormalige aanvaller van AZ, maar Feyenoord wil niet meewerken aan een vertrek van zijn belangrijkste speler.

Door het nieuwe contract lijkt het erop dat Berghuis inderdaad tot het einde van dit seizoen bij Feyenoord blijft. De vijftienvoudig landskampioen kan in de zomer bovendien een hogere transfersom ontvangen voor de aanvaller.

Berghuis speelt sinds de zomer van 2016 voor Feyenoord. De veertienvoudig Oranje-international werd in zijn eerste seizoen nog gehuurd van Watford, maar in de zomer van 2017 nam Feyenoord hem definitief over van de Premier League-club.

Berghuis won al vier prijzen met Feyenoord

In drie seizoenen kwam Berghuis tot 120 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waar hij vrijwel direct uitgroeide tot vaste kracht. Hij scoorde 44 keer en gaf 37 assists en had daarmee een belangrijke bijdrage aan de historische landstitel in 2017.

Als Feyenoord-speler heeft Berghuis vier prijzen op zijn erelijst staan. De vleugelspeler won in het seizoen 2017/2018 de TOTO KNVB-beker met de Rotterdammers en in 2017 en 2018 werd de Johan Cruijff Schaal veroverd.

Berghuis begon zijn loopbaan in 2011 bij FC Twente en speelde in Nederland ook voor VVV-Venlo (half seizoen in 2012) en AZ (2012-2015), waarna hij in 2015 naar Watford vertrok.

Feyenoord speelt zondag met Berghuis de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. De ploeg van trainer Jaap Stam neemt het in De Kuip op tegen Sparta Rotterdam (aftrap 14.30 uur).