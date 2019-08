Feyenoord speelt zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam met rouwbanden vanwege het overlijden van oud-trainer Gunder Bengtsson.

De Zweed overleed vrijdag op 73-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Hij had in 1989 samen met Pim Verbeek de leiding over Feyenoord, dat dat seizoen teleurstellend als elfde eindigde. In het seizoen daarop werd hij ontslagen.

In eigen land kende de Zweed meer succes. Zo leidde hij IFK Göteborg in 1987 naar de winst in de UEFA Cup en pakte hij ook de landstitel met de club.

Bengtsson had ook onder meer het Noorse Valerenga, de Griekse clubs Panathinaikos en PAOK en het Zweedse Örgyte IS onder zijn leiding.

Begin deze eeuw was Molde FK zijn laatste club. Hij werd daar in 2003 ontslagen, waarna de strenge Zweed een eind aan zijn coachloopbaan maakte.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta begint zondag om 14.30 uur. Danny Makkelie is de scheidsrechter.

