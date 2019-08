Bayern München kende zaterdagavond een valse start van het seizoen door de strijd om de Duitse supercup te verliezen van rivaal Borussia Dortmund, maar trainer Niko Kovac maakt zich geen zorgen. De Kroaat vindt dat er op dit moment niet meer mag worden verwacht van zijn ploeg.

"We zitten in de vierde week van de voorbereiding en dit was de eerste wedstrijd waarin iedereen negentig minuten speelde. Natuurlijk balen we van de nederlaag, maar men mag op dit moment niet meer van ons verwachten", zei Kovac na het 2-0-verlies in het Signal Iduna Park.

Bayern kreeg weliswaar de nodige kansen in Dortmund, maar het was de thuisploeg die scoorde. Paco Alcácer maakte vlak na rust de openingstreffer en Jadon Sancho gooide het duel twintig minuten voor tijd op slot, waardoor Bayern voor de eerste keer sinds 2015 naast de Duitse supercup greep.

"Het was niet heel goed, maar ik vind wel dat we een degelijke wedstrijd hebben gespeeld", bleef Kovac positief. "We waren dominant, maar verzuimden onze kansen te benutten en maakten twee fouten waar Dortmund van profiteerde. Daarom hebben we verloren."

Borussia Dortmund won de Duitse supercup door Bayern te verslaan. (Foto: Pro Shots)

'Ik zag twee heel zwakke ploegen'

Verdediger Joshua Kimmich genoot een stuk minder van de wedstrijd om de supercup. De 24-jarige Duitser, die de hele wedstrijd in het veld stond bij Bayern, vindt dat de minst slechte ploeg aan het langste eind trok.

"Dortmund heeft verdiend gewonnen, ook al waren ze niet beter. Ik zag twee heel zwakke ploegen in de eerste helft", aldus Kimmich. "Na rust zochten we vaker de aanval op en incasseerden we direct een treffer. Dortmund maakte veel fouten, maar het probleem was dat wij nóg meer fouten maakten. Het niveau was niet hoog."

Bayern heeft nog een kleine twee weken om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. 'Der Rekordmeister' begint de Bundesliga op vrijdag 16 augustus met een thuiswedstrijd tegen Hertha BSC. Dortmund speelt een dag later voor eigen publiek tegen FC Augsburg.

