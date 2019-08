FC Twente maakte zaterdagavond een verdienstelijke rentree in de Eredivisie door een punt te pakken tegen PSV (1-1), maar Peet Bijen ziet het gelijkspel niet als een grote verrassing. De aanvoerder van de Tukkers vindt dat er meer van zijn ploeg mag worden verwacht.

"We moeten niet gaan doen alsof een gelijkspel tegen PSV een wonder is", zei een nuchtere Bijen in de Grolsch Veste tegen FOX Sports. "Een punt tegen PSV is geen schande. Het blijft een goede club, ook al hebben ze de laatste tijd wat klappen gehad en waren ze misschien wat vermoeid."

Twente speelde vooral een verdienstelijke eerste helft en kwam ook al na acht minuten op voorsprong voor eigen publiek. PSV drong na rust meer aan en maakte via Denzel Dumfries de gelijkmaker, maar de Eindhovenaren konden puntenverlies in Enschede niet voorkomen.

"Onze terugkeer in de Eredivisie beginnen met een gelijkspel tegen PSV is denk ik wel oké. Je weet aan het begin van een seizoen nooit zo goed waar je staat, maar 'verbazen' is niet echt een woord waar ik nu aan denk", zei Bijen, die in het seizoen 2017/2018 nog met Twente naar de Keuken Kampioen Divisie degradeerde.

"We hebben bij vlagen goed spel laten zien tegen PSV. Er zijn nog genoeg verbeterpunten, maar ik vond het er redelijk uitzien. We blijven natuurlijk een grote club en gaan alles gewoon langzaam weer opbouwen."

Denzel Dumfries kopte PSV nog wel naast Twente. (Foto: Pro Shots)

Trainer García García trots op defensief werk FC Twente

Ook trainer Gonzalo García García kijkt met een goed gevoel terug op de rentree van Twente in de Eredivisie. De voormalige spits van sc Heerenveen, die bezig is aan zijn eerste seizoen als coach van de Tukkers, zag dat zijn ploeg genoodzaakt was om veel te verdedigen tegen PSV.

"PSV heeft veel goede spelers en dat maakt het lastig om ze negentig minuten van ons doel af te houden", zei de pas 35-jarige García García, die niet verrast was dat Hirving Lozano op de bank begon. "Er zijn veel transfergeruchten rond zijn persoon, dus we hielden er al rekening mee. Ik vond het niet erg dat hij niet in de basis stond."

García García is vooral tevreden met het spel van Twente in de eerste helft, maar vindt het niet verrassend dat zijn ploeg dat niet kon volhouden. "De eerste 25 minuten speelden we zoals we dat voor ogen hadden, maar fysiek werd het daarna minder en daardoor moesten we steeds meer verdedigen. Dat deden we over het algemeen heel goed, dus ik ben tevreden."

FC Twente vervolgt de competitie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. De 'Trots van het Noorden' won het eerste competitieduel dit seizoen zaterdag met 0-1 van FC Emmen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie