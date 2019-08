Trainer Leonid Slutsky prijst zich gelukkig met het punt dat Vitesse zaterdagavond overhield aan de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2). De Rus is onder de indruk van wat zijn ploeg liet zien in de GelreDome.

"We hebben in mijn ogen een geweldige wedstrijd gespeeld", zei Slutsky na het eerste competitieduel van zijn ploeg dit seizoen in gesprek met FOX Sports. "We creëerden genoeg kansen en maakten twee goals. Natuurlijk heeft Ajax ook veel mogelijkheden gehad, maar dit resultaat hebben we absoluut verdiend."

Vitesse kwam tot twee keer toe op voorsprong voor eigen publiek, maar Ajax vocht zich net zo vaak terug in de wedstrijd. De Amsterdammers drongen - geholpen door de rode kaart van Riechedly Bazoer vijf minuten voor tijd - in de slotfase aan en waren dicht bij de winnende treffer, maar Vitesse hield stand tegen de landskampioen.

"Na de rode kaart dachten we alleen maar aan verdedigen. In de slotfase was het wel heel erg defensief", lachte Slutsky. "Maar als we tegen Ajax proberen om 70 procent balbezit te krijgen en te domineren, dan is dat kansloos. Ik ben heel blij met de teamprestatie en de manier waarop we in de omschakeling speelden."

Vitesse kreeg het in de slotfase extra moeilijk door de rode kaart van Bazoer, maar Slutsky kan de oud-Ajacied niks verwijten. "In die fase van het duel waren er sowieso veel tackles en stevige kopduels. Het was echt een vechtwedstrijd, waardoor het lastig was te controleren. De tackle van Bazoer was een emotioneel moment, meer niet."

Riechedly Bazoer werd vijf minuten voor tijd weggestuurd. (Foto: Pro Shots)

'Mijn rode kaart was terecht'

Bazoer, die deze zomer een driejarig contract bij Vitesse tekende, was na rust juist nog belangrijk voor de thuisploeg door op fraaie wijze de 2-1 binnen te schieten. De 22-jarige middenvelder ziet zijn rode kaart dan ook als een smetje op zijn wedstrijd.

"Ik denk nu meer aan die stomme rode kaart dan aan mijn doelpunt", bekende de zesvoudig Oranje-international, die in de 82e minuut geel kreeg voor commentaar op de leiding en drie minuten later kon vertrekken nadat hij met twee benen inkwam op aanvaller David Neres.

"De eerste gele kaart was stom van mij, want ik vroeg om een kaart. Bij het tweede moment ging ik er iets te hard in. Ik snapte de beslissing ook gelijk, daarom draaide ik me snel om en liep ik naar de kleedkamer."

Bazoer hoopt zijn loopbaan na teleurstellende periodes bij VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht nieuw leven in te blazen bij Vitesse. De Utrechter voelt dat hij op de goede weg is. "Ik moet het nu laten zien, maar daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ik wil nog iets belangrijker worden voor het team. Het gaat de goede kant op en hopelijk kan ik het vasthouden."

