Frank de Boer heeft met Atlanta United de koppositie in de Eastern Conference van de Amerikaanse Major League Soccer veroverd. De Nederlandse trainer zag zijn ploeg zaterdagavond (lokale tijd) met 3-0 winnen van Los Angeles Galaxy.

Door de winst komt De Boer met Atlanta op 39 punten uit 24 wedstrijden. Daarmee staan 'The Five Stripes' in punten gelijk met Philadelphia Union, maar het doelsaldo van Atlanta is beter.

Tegen LA Galaxy, waar Zlatan Ibrahimovic ontbrak vanwege een schorsing, werd Atlanta op bizarre wijze in het zadel geholpen. De club uit Californië maakte in de eerste helft twee eigen doelpunten via David Romney en Giancarlo González.

Twintig minuten voor tijd bepaalde de Venezolaanse aanvaller Josef Martínez uit een strafschop de eindstand op 3-0.

In tegenstelling tot Atlanta komt LA Galaxy uit in de Western Conference. Daarin staat de ploeg nu derde, met twaalf punten achterstand op stadgenoot Los Angeles FC.

Atlanta is de regerend kampioen in de MLS. De Boer beleefde een moeizame start bij de club, waar hij afgelopen december een contract tekende, maar heeft inmiddels plaatsing voor de play-offs in het vizier. Daarvoor is een plek bij de bovenste zeven in de Eastern Conference vereist.