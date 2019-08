Volgens Mark van Bommel heeft het passeren van Hirving Lozano voor de uitwedstrijd van PSV tegen FC Twente niet met een eventuele transfer te maken. De Mexicaan bleef zaterdag in Enschede de hele wedstrijd op de bank.

"Ik heb voor anderen gekozen omdat ik denk dat ik met hen het meeste kans maak om te winnen", verklaarde Van Bommel bij FOX Sports na afloop van het 1-1-gelijkspel van PSV bij Twente.

"Ik zeg niet dat hij tegen Basel niet goed was, maar ik vond de anderen nu beter om op het veld te hebben dan Lozano", vervolgde de coach. "Het heeft absoluut niet te maken met zijn transfer. Ik neem hem toch mee omdat ik toch wissels moet hebben. Het is een puur sportieve beslissing."

Lozano staat al enige tijd in de belangstelling van Napoli. Volgens Italiaanse media heeft de Italiaanse topclub al een bod uitgebracht op de 24-jarige vleugelaanvaller, maar de Eindhovenaren zouden nog niets hebben gehoord van de nummer twee van afgelopen seizoen in de Serie A.

Teleurstelling bij Pablo Rosario en Steven Bergwijn na het gelijkspel bij FC Twente. (Foto: Pro Shots)

'In tweede helft gespeeld zoals het moet'

Hoewel PSV in zijn eerste competitieduel van het seizoen punten verspeelde bij Twente, liet Van Bommel Lozano ook niet invallen. Van Bommel zei zelfs grotendeels tevreden te zijn over het spel van zijn ploeg in de Grolsch Veste.

"We hadden tijd nodig om te herstellen van de goal", concludeerde hij. "In de tweede helft hebben we gespeeld zoals het moet met snel veldspel en maakten we de 1-1. In de fase daarna hadden we de wedstrijd moeten beslissen."

Promovendus FC Twente kwam al na acht minuten op een voorsprong door een treffer van Keito Nakamura. Pas halverwege de tweede helft kwam PSV op gelijke hoogte door een doelpunt van Denzel Dumfries.

"We hebben in ieder geval mogelijkheden tot kansen gecreëerd en Twente bijna niet. Op het einde kon Twente het bijna niet meer belopen. Dat betekent dat we het gewoon goed doen", besloot Van Bommel.

