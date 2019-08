FC Emmen heeft zich zaterdag versterkt met de Peruviaanse international Sergio Peña. De Drentenaren leggen met de middenvelder al de dertiende aanwinst tijdens deze zomer vast.

Emmen neemt de 23-jarige Peña over van Granada, dat uitkomt in de Segunda División. De achtvoudig international tekent een contract voor drie jaar op De Oude Meerdijk.

Peña stond al sinds 2014 onder contract bij Granada, maar maakte drie jaar later pas zijn debuut in de hoofdmacht van de Spaanse club. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor het Portugese CD Tondela, waarvoor hij in 32 wedstrijden eenmaal scoorde.

"Ik kan goed voetballen en dat wil ik laten zien op het hoogste niveau van Nederland. Bij FC Emmen kan ik dat doen in een uitverkocht stadion in een geweldige sfeer", zegt Peña op de website van zijn nieuwe club.

Peña voorlopig nog niet speelgerechtigd

De komende weken kan Emmen, dat zaterdag in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen thuis met 0-1 verloor van FC Groningen, geen beroep doen op Peña. In verband met de complexiteit van de internationale overschrijving is hij voorlopig nog niet speelgerechtigd.

Emmen is bijzonder actief op de transfermarkt. Eerder haalde de club al Leon Sopic (NK Rudes), Matthias Hamrol (Korona Kielce), Marko Kolar (Wisla Krakow), Desevio Payne (Excelsior), Ferhat Görgülü (Giresunspor), Lorenzo Burnet (Excelsior), Stefan van der Lei (Dalkurd FF), Nikolai Laursen (PSV) en Tom Hiariej (Central Coast Mariners).

Ook huren de Drentenaren komend seizoen Jan-Niklas Beste (Werder Bremen), Filip Ugrinic (FC Luzern) en Shani Tarashaj (Everton).