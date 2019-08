Lasse Schöne heeft zaterdag bevestigd dat hij op het punt staat om Ajax na zeven jaar te verruilen voor Genoa. De 33-jarige middenvelder tekent spoedig een contract voor twee jaar met een optie op een extra seizoen bij de Italianen.

"Ik heb besloten toe te happen. Ook al ben ik inmiddels 33 jaar, bij Genoa hebben ze plannen met me. Ze zoeken een echte nummer 6, en die rol zal ik in gaan vullen", zei Schöne na afloop van de uitwedstrijd van Ajax tegen Vitesse (2-2) tegen VI.

Zaterdagmiddag meldden het AD en De Telegraaf al dat Ajax en Genoa op een haar na akkoord waren over een transfersom van naar verluidt 1,5 miljoen euro, maar trainer Erik ten Hag wilde na het duel met Vitesse niets zeggen.

Schöne, die tegen Vitesse negentig minuten op de reservebank bleef zitten, zinspeelde op het veld in de GelreDome al op een vertrek doordat hij uitgebreid de meegereisde uitsupporters bedankte en in de catacomben gaf hij dus duidelijkheid.

"Het is een heel moeilijke keuze geweest. Ik heb lange gesprekken gevoerd met mijn vrouw en met degenen die ik verder liefheb. Iedereen bij Ajax weet hoe ik tegen de club aankijk en wat voor geweldige tijd ik hier heb gehad. Met vorig seizoen als het absolute hoogtepunt. Dat zal het afscheid moeilijk maken. Dit is echter geen vaarwel, maar een tot ziens."

Schöne had flink wat concurrentie bij Ajax

Schöne kon dit seizoen waarschijnlijk niet op al te veel speeltijd rekenen bij Ajax. Hij had op de positie van controlerende middenvelder concurrentie van onder meer Daley Blind, Razvan Marin, Noussair Mazraoui en Carel Eiting.

De Deen kwam in de zomer van 2012 transfervrij over van NEC. Hij speelde sindsdien 286 officiële wedstrijden voor Ajax, waardoor hij de buitenlander is met de meeste duels in het shirt van de Amsterdammers.

Schöne maakte voor Ajax in totaal 64 doelpunten en leverde 52 assists. Hij was afgelopen seizoen nog met een schitterende vrije trap trefzeker in de sensationele 1-4-overwinning tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

De 45-voudig international pakte met Ajax drie keer de landstitel (seizoen 2012/2013, 2013/2014 en 2018/2019), één keer de KNVB-beker (2018/2019) en één keer de Johan Cruijff Schaal (2019).

Schöne hoopt komend seizoen een belangrijk aandeel te hebben in de opmars van Genoa in de Serie A. De formatie ontsnapte vorig seizoen aan degradatie, maar mikt in de komende jaargang op een plek in de subtop.