Trainer Erik ten Hag baalt van het puntenverlies van Ajax zaterdag op bezoek bij Vitesse (2-2) in de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen. Hij wijt het teleurstellende resultaat aan meerdere factoren.

"We kampten met wat afstellingsproblemen en een aantal spelers waren conditioneel gezien nog niet op niveau", zei Ten Hag, die dat niet heel onlogisch vond, voor de camera van FOX Sports.

"We hebben nooit eerder in deze opstelling gespeeld. Martínez en Tagliafico hebben bijvoorbeeld nog nooit met elkaar samengespeeld. Dan is het nog een beetje zoeken naar elkaar. Dat zag je vandaag."

Ajax kwam nog wel tot twee keer toe terug van een achterstand (Donny van de Beek met de 1-1 na de 1-0 van Matus Bero en Dusan Tadic met de 2-2 na de 2-1 van Riechedly Bazoer), maar een winnende 2-3 zat er ondanks rood voor Bazoer niet meer in.

Dat was vooral omdat Ajax flink wat kansen liet liggen. Zo misten Tadic, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg oog in oog met de uitblinkende doelman Remko Pasveer, die wel geluk had dat een afstandsschot van Daley Blind op de lat belandde.

De spelers van Ajax druipen teleurgesteld af na het gelijkspel tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

'We hadden hier gewoon moeten winnen'

Ten Hag zag het allemaal met argusogen aan. "We hebben onvoorstelbaar veel kansen gecreëerd. Ik denk wel vijftien. Dan moet je er meer dan twee maken. We hadden hier gewoon moeten winnen. Maar goed, het aantal kansen is ook weer het positieve van vandaag."

De Overijsselaar was echter niet te spreken over de manier waarop de tegendoelpunten vielen. "Elke tegengoal is irritant, maar aan de eerste heb ik me mateloos geërgerd. Maar dat had ook weer met aanpassingsproblemen te maken."

"We kwamen na rust niet goed uit de kleedkamer. De pressie over onze rechterkant stond niet goed. Vitesse kreeg daardoor lucht en kon zelfs te gemakkelijk op een 2-1-voorsprong komen. Dat had niet mogen gebeuren. Aan dat soort dingen moeten we werken."

Ten Hag wilde overigens niets zeggen over Van de Beek en Lasse Schöne, die in de concrete belangstelling staan van respectievelijk Real Madrid en Genoa. "Ik weet niet hoe het ervoor staat. Ze staan gewoon nog onder contract bij Ajax. Zodra dat anders is, zullen we dat melden."

