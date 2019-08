VVV-Venlo en FC Groningen zijn het Eredivisie-seizoen zaterdag begonnen met een overwinning. De Limburgers waren in De Koel met 3-1 te sterk voor RKC Waalwijk en de noorderlingen wonnen dankzij een late treffer met 0-1 bij FC Emmen.

Het gepromoveerde RKC opende vroeg in de wedstrijd de score tegen VVV via een treffer van Hannes Delcroix. In de tweede helft bogen Elia Soriano, Johnatan Opoku (strafschop) en Peter van Ooijen de achterstand om in een overwinning voor de Venlonaren.

Door de overwinning is VVV na de eerste twee speeldagen gedeeld koploper met Willem II, dat het Eredivisie-seizoen vrijdag opende met een 1-3-zege op PEC Zwolle.

RKC, dat na vijf jaar is teruggekeerd in de Eredivisie, kwam tegen VVV al na elf minuten op voorsprong door een doelpunt van Delcroix. De Belgische verdediger kopte de bal via de onderkant van de lat binnen uit een hoekschop.

Even later kreeg Opoku een grote kans op de gelijkmaker, maar zijn schot ging net naast. Aan de andere kant was Mario Bilate nog voor rust tweemaal dicht bij de 0-2. Eerst faalde de aanvaller oog in oog met doelman Thorsten Kirschbaum en kort daarna krulde hij de bal op de rechterpaal.

Vroeg in de tweede helft vond Soriano wel het net voor VVV. De Italiaanse spits schoot de bal van de rand van het zestienmetergebied en tussen drie verdedigers van RKC in knap in de rechterhoek.

Tien minuten later ging de bal op de stip voor de thuisploeg nadat Haji Wright onderuit werd gehaald door doelman Etienne Vaessen. Opoku benutte de strafschop, waarna Van Ooijen in de slotfase de drie punten veiligstelde met een prachtig afstandsschot.

FC Groningen viert de overwinning op FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Hrustic bezorgt FC Groningen in slotfase winst

Het duel FC Emmen en FC Groningen leverde weinig kansen op en leek op een gelijkspel af te stevenen, maar drie minuten voor tijd bezorgde Ajdin Hrustic FC Groningen toch nog de drie punten.

Emmen en Groningen waren behoorlijk aan elkaar gewaagd in Drenthe. Na drie minuten zorgde Kaj Sierhuis namens de bezoekers voor het eerste gevaar met een kopbal die over ging.

In het vervolg van de eerste helft waren de beste kansen voor Emmen. Michael de Leeuw verzuimde raak te koppen uit een voorzet van Lorenzo Burnet en Groningen-keeper Sergio Padt greep goed in bij een steekpass van Filip Ugrinic, een van de maar liefst twaalf aanwinsten van de Drentenaren deze zomer.

Groningen ging na rust op zoek naar de openingstreffer, maar halverwege de tweede helft kreeg Nicolai Laursen de grootste kans van de wedstrijd. De Deen stormde alleen op Padt af, maar de keeper stuitte het schot met zijn benen.

In de slotfase kwam Hrustic wel tot scoren voor Groningen. Na een fraaie pass van Ramon-Pascal Lundqvist wipte de Australische aanvaller de bal over de uitgekomen Emmen-doelman Dennis Telgenkamp heen en tikte binnen.

