Lasse Schöne vertrekt na zeven jaar waarschijnlijk bij Ajax. De 33-jarige Deense middenvelder staat op het punt om een contract voor twee jaar met een optie op een extra seizoen te tekenen bij het Italiaanse Genoa.

Het AD en De Telegraaf melden zaterdag dat Ajax en Genoa momenteel de laatste details bespreken. Bij een definitief akkoord reist Schöne, die in Amsterdam nog een eenjarig contract had, af naar Italië voor de medische keuring.

Zaterdagavond zit Schöne wel gewoon in de selectie van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Vitesse. Hij begint wel op de reservebank, omdat Daley Blind de voorkeur krijgt op de positie van controleur.

Schöne heeft dit seizoen te maken met behoorlijk wat concurrentie op het middenveld. Hij moest vorige week in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (2-0-zege) ook al genoegen nemen met een rol als invaller.

Ten Hag, die voor aanvang van het duel met Vitesse niets wilde zeggen over de laatste geruchten, kan naast Schöne en Blind ook kiezen voor aankopen Razvan Marin en Edson Alvarez, Noussair Mazraoui en Carel Eiting.

Schöne transfervrij overgenomen van NEC

Schöne verruilde in de zomer van 2012 NEC transfervrij voor Ajax. Hij kwam sindsdien tot 286 officiële wedstrijden, waarmee hij de buitenlander met de meeste duels is in het shirt van de hoofdstedelingen.

De routinier maakte voor Ajax in totaal 64 doelpunten en leverde 52 assists. Hij was afgelopen seizoen nog met een schitterende vrije trap trefzeker in de sensationele 1-4-overwinning tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

Schöne pakte met Ajax drie keer de landstitel (seizoen 2012/2013, 2013/2014 en 2018/2019), één keer de KNVB-beker (2018/2019) en één keer de Johan Cruijff Schaal (2019).

De 45-voudig international moet komend seizoen een belangrijk aandeel hebben in de opmars van Genoa in de Serie A. De formatie ontsnapte vorig seizoen aan degradatie, maar mikt in de komende jaargang op een plek in de subtop.