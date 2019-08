Jürgen Klopp kan geen begrip opbrengen voor het feit dat de Premier League volgende week al van start gaat. De Liverpool-manager vindt dat er meer rekening gehouden moet worden met de fysieke gesteldheid van de spelers.

De Premier League is van alle topcompetities de eerste die van start gaat. De Bundesliga en La Liga beginnen pas een week later en de eerste speelronde in de Serie A staat zelfs pas vanaf vrijdag 24 augustus op het programma.

"Ik heb geen idee waarom wij zo vroeg al moeten beginnen. De Premier League is een schitterende competitie, maar dit slaat nergens op", zei Klopp in aanloop naar het duel om het Community Shield met Manchester City van zondag bij de BBC.

De Duitse coach, die begin juni met Liverpool de Champions League won, trekt de vergelijking met de Serie A. Net als in de Premier League doen er op het hoogste niveau van Italië twintig teams mee, maar die competitie begint zogezegd pas eind augustus.

"Ik heb het er met Napoli-coach Carlo Ancelotti over gehad", vertelt Klopp. "Kalidou Koulibaly (verdediger Napoli, red.) speelde met Sadio Mané op de Afrika Cup, maar hij heeft vier weken vakantie gehad en hoeft zich voorlopig nog niet te melden. Dat is een groot verschil."

Liverpool won begin juni de Champions League. (Foto: Pro Shots)

'Men moet rekening houden met de spelers'

Mané, die volgende week aansluit bij Liverpool, is niet de enige vaste kracht van 'The Reds' die (een deel van) de voorbereiding miste. Alisson Becker en Roberto Firmino (beiden Copa América) en Mohamed Salah (Afrika Cup) hoefden zich door interlandverplichtingen ook pas later te melden.

"Ik hou ook van voetbal en wat mij betreft spelen we elke week, maar iemand moet aan de belangen van de spelers denken. Er is alleen niemand die dat doet", zegt Klopp, die zich in het verleden vaker kritisch uitliet over het speelschema.

"Zo nu en dan probeer ik een discussie te starten, maar dan krijg ik altijd het verwijt dat ik naar excuses zoek. Dat doe ik niet. Maar we moeten wel echt beter over deze zaken nadenken, zeker in Engeland."

Liverpool begint de Premier League komende vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Norwich City. Regerend kampioen Manchester City gaat een dag later op bezoek bij West Ham United.

