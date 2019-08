Trainer John Stegeman heeft geen goed woord over voor de manier waarop PEC Zwolle vrijdagavond de doelpunten weggaf in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Willem II (1-3-verlies). De coach is, net als zijn aanvoerder Etiënne Reijnen, vooral kritisch op Dennis Johnsen.

De van Ajax overgekomen aanvaller leidde vlak voor rust met knullig balverlies de gelijkmaker van Vangelis Pavlidis in en stond ook in het restant van de wedstrijd bij vlagen laconiek op het veld. Johnsen gaf onder meer veel hakjes, tot ontsteltenis van Stegeman.

"Het gaat om plichtsbesef", zei de boze coach na de verloren thuiswedstrijd tegen FOX Sports. "Dat je acties maakt is prima, maar het gaat er wel om waar je dat doet en de manier waarop je dat doet. Dat is iets wat bijvoorbeeld Dennis nog heel goed moet leren."

"Het is hem al een paar keer overkomen in de voorbereiding. Dit is niet goed en dat snapt hij zelf hopelijk ook wel. Dennis zal ongetwijfeld balen, maar het zijn gewoon domme fouten. Als je achterstaat, hoef je van mij niet de acrobaat uit te hangen."

Na de gelijkmaker van Pavlidis in de 41e minuut incasseerde PEC vlak na rust de tweede treffer door een eigen doelpunt van Clint Leemans. Pavlidis gooide het duel in Zwolle twintig minuten voor tijd in het slot, waardoor PEC het nieuwe seizoen met een pijnlijke thuisnederlaag begon.

Dennis Johnsen zorgde voor irritatie bij John Stegeman. (Foto: Pro Shots)

'Balverlies ging af en toe helemaal nergens over'

Niet alleen Stegeman - bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van PEC - ergerde zich tijdens de wedstrijd aan de frivole acties van onder anderen Johnsen. Ook aanvoerder Reijnen vindt het onbegrijpelijk dat de bal zo vaak werd ingeleverd bij Willem II.

"Dat ging echt af en toe helemaal nergens over", zei de furieuze captain bij FOX Sports. "Daarnaast besloten we ook nog leuke Cirque du Soleil-capriolen uit te hangen. Daar ben ik echt ziek van."

"We leden af en toe zo onnodig balverlies en Willem II heeft jongens die daarvan genieten. We willen heel graag voetballen van achteruit en daar moet iedereen aan meedoen. Als we zo slordig worden, staan we open en bloot en worden we weggespeeld."

PEC krijgt volgende week zondag de kans om zich te revancheren voor de valse competitiestart. De 'Blauwvingers' gaan dan op bezoek bij FC Utrecht. Willem II speelt volgende week zaterdag een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

