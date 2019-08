Lionel Messi is door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL voor drie maanden geschorst. Gedurende die tijd mag hij niet in actie komen namens Argentinië.

De aanvaller van FC Barcelona kreeg de schorsing opgelegd omdat hij zich tijdens de afgelopen Copa América zeer negatief uitliet over de arbitrage op het toernooi.

De 32-jarige Messi uitte na de verloren halve finale tegen Brazilië (2-0) en de gewonnen troostfinale tegen Chili (2-1) stevige kritiek op de scheidsrechters, die hij onder meer corrupt noemde. Tegen Chili werd Messi met rood van het veld gestuurd.

"Zoals ik eerder al eens heb gezegd: er is helaas veel corruptie onder scheidsrechters", zei de aanvoerder van Argentinië toen. "We hadden na die wedstrijd (tegen Brazilië, red.) het gevoel dat we niet in de eindstrijd móchten staan van de arbitrage. Maar als je dat uitspreekt, gebeuren zulke dingen."

'Uitspraken buitenproportioneel en respectloos'

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond vindt die uitspraken van Messi "buitenproportioneel" en "respectloos" en besloot hem zogezegd voor drie maanden te schorsen.

Daardoor mist de aanvaller de oefeninterlands van 'La Albiceleste' tegen Chili, Mexico en Duitsland in september en oktober. Tevens kreeg Messi een boete van omgerekend 45.000 euro.

De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar is vanwege zijn rode kaart tegen Chili ook geschorst voor de eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijd. Argentinië begint in maart volgend jaar aan het traject richting de mondiale eindronde in Qatar in 2022.