Willem II heeft vrijdag de eerste wedstrijd in het nieuwe Eredivisie-seizoen gewonnen. De Tilburgers waren op overtuigende wijze met 1-3 te sterk op bezoek bij PEC Zwolle.

Willem II kwam nog wel op achterstand door een doelpunt van Lennart Thy, maar trok daarna alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Vangelis Pavlidis (twee keer) en Clint Leemans (eigen goal).

John Stegeman kende zo een vervelend debuut als trainer van PEC. De Gelderlander maakte deze zomer de gevoelige overstap van aartsrivaal Go Ahead Eagles, waarmee hij vorig seizoen net promotie misliep naar de Eredivisie.

PEC en Willem II vervolgen de Eredivisie volgende week met respectievelijk een uitwedstrijd tegen FC Utrecht (dat zondag eerst nog uit tegen ADO Den Haag speelt) en een thuiswedstrijd tegen Vitesse (dat zaterdag eerst nog thuis tegen Ajax speelt).

De spelers van Willem II viert een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Eerste grote kans levert meteen doelpunt op

De openingswedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen ging wat stroef van start. Het spel golfde in de openingsfase weliswaar op en neer, maar zowel PEC als Willem II wist geen grote kansen te creëeren.

Bij de eerste echte grote kans was het wel meteen raak voor PEC. Willem II-doelman Timon Wellenreuther schatte een lange bal totaal verkeerd in, waardoor Thy de bal vanaf de rand van het strafschopgebied simpel in het lege doel kon schieten: 1-0.

PEC kon echter niet lang genieten van de voorsprong en dat had het te danken aan Dennis Johnsen. De huurling van Ajax leverde de bal zomaar in bij Pavlidis, die vervolgens Etienne Reijnen het bos instuurde en de verre hoek vond: 1-1.

Clint Leemans kopt een vrije trap van Vangelis Pavlidis in eigen doel. (Foto: Pro Shots)

Gelijkmaker verandert wedstrijdbeeld

Die gelijkmaker veranderde ook in één klap het wedstrijdbeeld. PEC raakte vanaf dat moment het initiatief kwijt aan Willem II, dat de thuisclub steeds verder terugdrong naar achteren, waardoor het eigenlijk wachten was op de 1-2.

Die viel meteen na rust. Een vrije trap van Pavlidis werd onbedoeld in eigen doel gekopt door Clint Leemans, die al na een half uur spelen als invaller in het veld was gekomen voor de geblesseerd geraakte Pelle Clement.

Willem II kwam daarna niet meer in de problemen en gooide ruim een kwartier voor tijd de wedstrijd op slot. Ché Nunnely gaf de bal na een mooie individuele actie strak voor op Pavlidis, die zijn rol als uitblinker vervolgens extra kracht bij zette: 1-3.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie