Jürgen Klopp heeft zich de woede op de hals gehaald van Josep Guardiola. De coach van Liverpool deed enkele uitspraken over de mogelijkheden van Manchester City op de transfermarkt en die schoten in het verkeerde keelgat bij de Spanjaard.

"Natuurlijk stoor ik me aan zijn teksten, want ze kloppen niet. Ik houd hier niet van", mopperde Guardiola vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de strijd om de Community Shield van komende zondag tussen Manchester City en Liverpool.

Daarmee reageerde de City-trainer op uitspraken die Klopp eerder op de dag had gedaan. De Duitser verwees naar de mogelijkheden van onder meer de Engelse kampioen op de transfermarkt, nadat ter sprake kwam dat Liverpool deze zomer nog geen grote aankopen heeft gedaan.

"We hebben al veel geld geïnvesteerd in dit team, maar het lijkt alsof dat niet zo is omdat we deze zomer geen geld hebben uitgegeven", zei Klopp. "Maar we zijn hier niet in 'Phantasialand', waar je alles kan krijgen wat je wil. Dat kan namelijk niet altijd bij ons."

Sepp van den Berg is een van de twee aanwinsten van Liverpool deze zomer. (Foto: Pro Shots)

'Als ze een speler nodig hebben, halen ze die'

Vorig jaar besteedde Liverpool meer dan 200 miljoen euro voor Allison Becker, Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri. Deze zomer maakten alleen de talenten Sepp van den Berg (PEC Zwolle) en Harvey Elliott (Fulham) de overstap naar 'The Reds' en daar blijft het mogelijk bij.

"Liverpool gaf vorig jaar meer dan 200 miljoen pond (bijna 219 miljoen euro) uit en kan dat dit jaar niet weer doen", aldus Klopp. "Het lijkt alsof vier clubs dat wel kunnen. Real Madrid, Barcelona, Manchester City en Paris Saint-Germain. Als ze een speler nodig hebben, halen ze die. Dat is niet met ons te vergelijken."

Met die uitspraken raakte hij een gevoelige snaar bij Guardiola, die zich er niet in kan vinden dat City als 'koopclub' wordt bestempeld. 'The Citizens' namen deze zomer Rodri voor 70 miljoen euro over van Atlético Madrid en haalde Angeliño voor 12 miljoen euro terug van PSV.

Rodri is de enige grote aankoop tot nu toe bij Manchester City. (Foto: Pro Shots)

'De situatie bij Liverpool is dezelfde als bij ons'

"Het klopt helemaal niet dat wij ieder jaar voor 200 miljoen pond nieuwe spelers halen", foeterde Guardiola. "Vorig jaar hebben we maar één speler gehaald, voor 17 miljoen pond. Twee seizoenen geleden hebben we wel heel veel geïnvesteerd, maar dat was omdat ik een team overnam waarin tien of elf spelers zaten die dertig jaar of ouder waren."

"De situatie bij Liverpool is dezelfde als bij ons", vervolgde de oud-international. "We hebben met Rodri maar één nieuwe speler gehaald en maakten gebruik van de terugkoopclausule die in het contract van Angeliño stond. Dat is de realiteit. Andere managers mogen zeggen wat ze willen, maar ik wil nu alleen maar zeggen dat dit niet klopt."

Liverpool en City streden vorig seizoen in een bloedstollende strijd om de Engelse landstitel, die uiteindelijk met een verschil van slechts één punt in het voordeel werd beslist door de ploeg van Guardiola. Zondag beginnen de twee teams om 16.00 uur op Wembley aan de strijd om de Community Shield, de Engelse supercup.