Stegeman: 'Wel wat personele tegenslagen'

"Het is altijd leuk om voor het echie te voetballen. We hebben er hard voor gewerkt", zegt PEC-trainer John Stegeman in aanloop naar het duel bij FOX Sports. "We hebben een prima ploeg, vind ikzelf. We hebben wel wat personele tegenslagen, zoals Van Polen en Lam. Ze zijn niet hersteld van blessures uit het afgelopen seizoen. Van Duinen raakte geblesseerd in de voorbereiding. We hebben twee geschorsten. Ook Vito van Crooij is nog afgehaakt. Het is verder een mix van jeugdige talenten en ervaren jongens. We hebben genoeg Eredivisie-wedstrijden in de benen. Daar verwacht je wat van."