Abdenasser El Khayati is niet te spreken over de houding van ADO Den Haag. De dertigjarige middenvelder is zelf al twee weken rond met Qatar SC, maar de Hagenaars weigeren volgens hem mee te werken aan een transfer naar het Midden-Oosten.

"We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het is zeer, zeer moeilijk communiceren met ADO. We hebben ondertussen met zo'n beetje iedereen van de club gesproken, maar we blijven doorverwezen worden en nog steeds is er geen oplossing", zegt Majid Ashria, die namens World Sportbusiness Qatar de zaken van El Khayati doet, vrijdag tegen VI.

El Khayati lijkt al weken op het punt te staan naar Qatar SC te vertrekken. ADO's smaakmaker van vorig seizoen (clubtopscorer in de Eredivisie met zeventien doelpunten) is zelfs al twee keer naar Qatar gereisd om alles af te handelen, maar ondertussen zou ADO al meerdere aanbiedingen van Qatar SC hebben afgeslagen.

"Het eerste bod is inmiddels al verdubbeld. Vorige week was er telefonisch een akkoord, maar daar kwam ADO vervolgens weer op terug. De club wil er steeds weer een beetje meer geld bij. Nasser zit met zijn gedachten niet meer bij ADO. Hij wil deze stap heel graag maken en is toe aan een nieuwe uitdaging, omdat hij zich in Nederland al bewezen heeft", aldus Ashria.

"ADO heeft hem beloofd mee te werken als er een mooie kans op zijn pad kwam. Die kans is er nu, maar er wordt totaal niet meegewerkt. Keer op keer komen er aanvullende eisen. ADO komt gemaakte beloften niet na. En dat terwijl Nasser over vier maanden met clubs mag praten over een transfervrije overstap."

Abdenasser El Khayati gaat samen met een jonge fan op de foto. (Foto: Pro Shots)

'Nasser wil per se naar het WK met Marokko'

El Khayati wil de stap naar Qatar SC, dat vorig seizoen aan degradatie uit de Qatar Stars League ontsnapte, maken om zodoende in beeld te komen bij het Marokkaanse elftal. De geboren Rotterdammer, die bij ADO nog een contract voor een jaar heeft, wacht nog op zijn interlanddebuut.

"Nasser wil per se naar het WK met Marokko. Dit is in alle opzichten een prachtige kans voor hem en zijn familie. Financieel, maar ook sportief. Het is heel frustrerend dat ADO niet meewerkt en dat El Khayati ondertussen wordt weggezet als een lastige jongen. Dat is helemaal niet het geval", stelt Ashria.

"Hij wil juist op een goede manier weg bij ADO en had verwacht dat alles soepeltjes zou verlopen. Als het aan ons ligt, is alles over een half uur geregeld. Maar het duurt nu al twee weken. Nasser wil naar Qatar en ADO kan een mooie transfersom voor hem krijgen. Wij snappen niet dat dit allemaal zo enorm lang moet duren."

ADO begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (aftrap om 16.45 uur). Het is nog niet bekend of El Khayati dan meespeelt. Trainer Alfons Groenendijk moet zijn wedstrijdselectie nog prijsgeven.