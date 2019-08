Jetro Willems speelt komend seizoen voor Newcastle United. De linksback wordt door Eintracht Frankfurt voor een jaar verhuurd aan de Engelse club.

In de huurovereenkomst is ook een optie tot koop opgenomen. Eerder op vrijdag werd al bekend dat de 25-jarige verdediger van Frankfurt toestemming had gekregen om met Newcastle in gesprek te gaan.

Willems heeft het trainingskamp van Frankfurt in het Oostenrijkse Windischgarsten inmiddels verlaten. Hij staat bij 'Die Adler' nog tot de zomer van 2021 onder contract.

De 22-voudig Oranje-international maakte twee jaar geleden voor 5 miljoen euro de overstap van PSV naar Frankfurt. In totaal speelde hij 46 competitieduels voor zijn club, waarin hij geen doelpunten maakte.

Afgelopen seizoen kwam Willems tot 23 wedstrijden in de Bundesliga. Daarin had hij slechts zeven keer een basisplaats.

Jetro Willems viel vorig seizoen in zestien van zijn 23 Bundesliga-duels voor Frankfurt in. (Foto: Pro Shots)

Newcastle versterkte zich eerder met Joelinton

Willems is de derde aanwinst van Newcastle voor komend seizoen. Eerder haalden 'The Magpies', die vorig seizoen als dertiende eindigden in de Premier League, Joelinton (1899 Hoffenheim) en Kyle Scott (Chelsea). Later op vrijdag legde de club ook Allan Saint-Maximin (OGC Nice) vast.

Door het tijdelijke vertrek van Willems blijft Jonathan de Guzman als enige Nederlander over bij de nummer zeven van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Eerder deze transferperiode raakte de club onder anderen Sébastien Haller (West Ham United) en Luka Jovic (Real Madrid) kwijt.

Willems begint met Newcastle op 11 augustus aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Op St. James' Park speelt de ploeg van coach Steve Bruce dan tegen Arsenal.

