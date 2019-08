Kenneth Vermeer is komend seizoen de eerste doelman van Feyenoord. Hij krijgt van trainer Jaap Stam de voorkeur boven Justin Bijlow, die in het afgelopen seizoen nog de eerste keuze onder de lat bij de Rotterdammers was.

"Justin is een tijdje geblesseerd geweest en heeft zich niet kunnen laten zien in de voorbereiding. Als hij fit is, wordt hij niet direct weer eerste keuze. Dat blijft Kenneth", zei Stam vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de competitiestart.

Bijlow miste vorig seizoen flink wat wedstrijden vanwege blessureleed. Hij liep in de eerste wedstrijd na de winterstop, uit tegen PEC Zwolle (3-2), een voetblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

"De blessure van Justin kwam op een vervelend moment, want in de voorbereiding moet je je laten zien. We gaan niet afwachten totdat hij fit is. We weten allemaal wat voor kwaliteiten Kenneth heeft en op dit moment is hij de eerste keuze", aldus Stam.

Feyenoord opent zondag de Eredivisie met de stadsderby in eigen huis tegen Sparta Rotterdam, dat afgelopen seizoen promoveerde dankzij zeges op TOP Oss en De Graafschap in de play-offs.

"Het is lekker dat we gaan beginnen. Na de voorbereiding ben je benieuwd waar je staat, maar ik ben vol vertrouwen. Elke wedstrijd thuis in De Kuip is fijn. We zullen laten zien dat we er klaar voor zijn", belooft Stam.

Jaap Stam maakt tegen Sparta zijn officiële debuut als Feyenoord-coach. (Foto: Pro Shots)

'Ik maak me geen zorgen over de blessures'

Feyenoord kampt voorafgaand aan de ouverture tegen Sparta met de nodige blessures. Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en Sven van Beek zijn er tegen de buurman nog niet bij, maar Sam Larsson is waarschijnlijk wel weer van de partij.

"Ik maak me geen zorgen over de blessures", vertelt Stam. "Het zijn geen spierblessures, maar oude kwetsuren die terugkeren of jongens die ergens een tik tegen hebben gekregen. Dat is niet lekker als je van plan was er een aantal te gebruiken, maar tegelijk biedt dat kansen voor anderen die zich laten gelden tijdens trainingen."

Feyenoord kende een moeizame voorbereiding. De nummer drie van vorig seizoen in de Eredivisie speelde de voorbije weken drie keer in De Kuip, maar kwam tegen achtereenvolgens Panathinaikos (0-3), SCO Angers (2-2) en Southampton (1-3) niet tot winst.

"Toch houd ik een goed gevoel over aan de voorbereiding", zegt Stam. "Zeker qua voetbal, alleen maken we de kansen niet af en krijgen we slordig doelpunten tegen. Vaak ligt dat aan verkeerde keuzes in balbezit. We zijn ermee bezig, laten situaties zien en hopen dat eruit te krijgen."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.