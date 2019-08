Mark van Bommel hoopt dat PSV zaterdag in de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen geen last meer heeft van de teleurstelling over de snelle uitschakeling in de Champions League.

PSV ging dinsdag bij FC Basel onnodig met 2-1 onderuit, wat betekende dat de Eindhovenaren al in de tweede voorronde strandden.

"De teleurstelling na Basel is hartstikke groot, dat is niet meer dan normaal. Maar we moeten doorgaan. Datzelfde geldt na een overwinning. Je kan niet te lang blijven hangen", zei Van Bommel vrijdag op zijn perspraatje.

Volgens de voormalige middenvelder staat PSV voor een zware opgave in Enschede. "FC Twente is vorig jaar kampioen geworden en heeft een goed voetballende ploeg. Ik denk dat ze een van de verrassingen worden dit seizoen."

'Zijn geen favoriet voor het kampioenschap'

De 42-jarige Van Bommel beaamde dat Ajax dit seizoen de grootste kans maakt op de titel in de Eredivisie, al vlakt hij zijn eigen ploeg zeker niet uit.

"We zijn dit seizoen niet de favoriet", aldus de oud-speler van onder meer FC Barcelona, Bayern München en AC Milan. "Maar de favoriet wordt ook niet altijd kampioen. We kunnen dit jaar weer 83 punten halen, al wordt dat niet makkelijk."

Van Bommel kon tot dusver vanwege blessures nog niet beschikken over keeper Lars Unnerstall en middenvelder Ryan Thomas, maar het duo is op de weg terug. "Lars heeft de afgelopen dagen gedeeltes van de training meegedaan", zei hij.

"Ryan is weer in teamtraining. Hij traint bij PSV onder 19, omdat hij daar langzaam naar het niveau van PSV 1 toe kan groeien. Dat is nu de beste weg."

De wedstrijd tussen het gepromoveerde FC Twente en PSV begint zaterdag om 20.45 uur. Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter in de Grolsch Veste.