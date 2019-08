De wedstrijd om de Europese Super Cup staat voor het eerst onder leiding van een vrouw. De UEFA heeft vrijdag de Française Stéphanie Frappart aangesteld voor het duel tussen Liverpool en Chelsea van later deze maand.

In april was Frappart al de eerste vrouw die een wedstrijd in de Franse competitie floot. Ze was scheidsrechter bij Amiens-Strasbourg. Later in het Ligue 1-seizoen leidde ze ook OGC Nice-FC Nantes.

De 35-jarige Frappart heeft al de nodige ervaring in het mannenvoetbal, want ze is al jaren scheidsrechter op het tweede niveau en floot ook een aantal wedstrijden in de Coupe de France.

Vorige maand was ze scheidsrechter bij het WK voor vrouwen, waarbij ze onder meer de finale tussen de Oranjevrouwen en de Verenigde Staten floot. De VS won die wedstrijd met 2-0.

Frappart wordt bij het duel tussen Liverpool en Chelsea langs de zijlijn bijgestaan door haar landgenote Manuela Nicolois en de Ierse Michelle O'Neal.

Ceferin: 'Hoop dat Frappart inspiratie is'

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is blij met de aanstelling van Frappart. "Ik heb al vaker gezegd dat het potentieel van het vrouwenvoetbal geen grenzen kent. Ik hoop dat de toewijding van Stéphanie een inspiratie zal zijn voor miljoenen Europese meisjes en vrouwen", zegt hij.

Het is overigens niet de eerste keer dat een vrouw een wedstrijd tussen twee mannenteams in een Europese competitie leidt. Nicole Petignat uit Zwitserland floot tussen 2004 en 2009 drie kwalificatiewedstrijden in de toenmalige UEFA Cup.

Champions League-winnaar Liverpool en Europa League-winnaar Chelsea treffen elkaar op woensdag 14 augustus in Istanboel in de strijd om de Europese Super Cup.

Vorig jaar werd de prijs gepakt door Atlético Madrid, dat stadgenoot Real Madrid toen na verlenging met 4-2 versloeg. In de twee edities daarvóór ging Real met de trofee aan de haal.