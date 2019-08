De KNVB heeft vrijdag vijf wijzigingen doorgevoerd in de tweede en derde speelronde van de Eredivisie. De verschuivingen hebben vooral betrekking op Ajax, PSV en Feyenoord.

De veranderingen zijn een gevolg van de uitschakeling van PSV in de tweede voorronde van de Champions League, wat betekent dat de ploeg van coach Mark van Bommel uitkomt in de derde voorronde van de Europa League.

In de tweede Eredivisie-speelronde wordt PSV-ADO Den Haag verplaatst van zaterdag 10 augustus naar zondag 11 augustus (aftrap: 20.00 uur). In datzelfde weekend begint Ajax-FC Emmen niet om 18.30, maar 19.45 uur.

Een speelronde later verhuist Heracles Almelo-PSV van zaterdag 17 naar zondag 18 augustus. Het tijdstip is nog niet bekend. Bij VVV-Venlo-Ajax (17 augustus niet om 18.30, maar 19.45 uur) en Feyenoord-FC Utrecht (18 augustus niet om 14.30, maar 16.45 uur) veranderen de aanvangstijdstippen.

PSV neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Noorse FC Haugesund. De heenwedstrijd is komende donderdag in Noorwegen en de return is exact een week later in het Philips Stadion.

Vorig seizoen veel onvrede over wijzigingen

De KNVB verplaatste eind vorig seizoen al een flink aantal wedstrijden vanwege het succesvolle Champions League-seizoen van Ajax en dat leidde toen regelmatig tot onvrede bij de betrokken clubs.

Voor het nieuwe seizoen zijn er betere afspraken gemaakt. In nieuwe regels is onder meer vastgelegd dat er meer flexibiliteit komt in het aanpassen van speeldagen en aanvangstijden, waar de KNVB dus nu al gebruik van maakt.

Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint vrijdagavond met PEC Zwolle-Willem II. De wedstrijd in Zwolle begint om 20.00 uur.