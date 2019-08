AZ-trainer Arne Slot merkt dat het zijn spelers veel doet dat donderdag de derde voorronde van de Europa League werd bereikt. De Alkmaarse club doet het nu al beter dan vorig jaar.

In Zweden won AZ overtuigend met 0-3 van BK Häcken, wat ruim genoeg was na het 0-0-gelijkspel in eigen huis. Vorig jaar ging de Eredivisionist in de tweede voorronde al roemloos ten onder tegen Kairat Almaty uit Kazachstan.

"Dit team is vorig jaar uitgeschakeld door Kairat en er was ons heel veel aan gelegen om ons dit jaar beter te presenteren", aldus Slot, die deze zomer John van den Brom opvolgde bij AZ, voor de camera van Veronica.

"We zijn nog maar één ronde doorgekomen en we beseffen dat er nog twee rondes te gaan zijn, maar voor heel veel jongens is het een enorme opluchting dat we deze eerste horde genomen hebben."

In Göteborg werd de score in de eerste helft geopend door Myron Boadu. Na rust werd de wedstrijd beslist door doelpunten van Calvin Stengs en Oussama Idrissi, wat betekende dat alle drie de AZ-aanvallers scoorden.

'Met veel vertrouwen naar volgende ronde'

Volgens trainer Slot zorgt het goede resultaat tegen Häcken voor veel geloof bij AZ, dat in de derde voorronde FC Mariupol treft. Die club eindigde vorig seizoen als derde in de Oekraïense competitie.

"We kunnen met heel veel vertrouwen naar de volgende wedstrijden toewerken, waarbij we weten dat we in Oekraïne onder heel andere omstandigheden tegen een heel ander team spelen", aldus Slot.

"We hebben tegen Häcken heel veel kansen gecreëerd en waren aan de bal vele malen beter dan vorige week. Het lukte ons veel beter om ze onder druk te zetten én te houden."

De volgende wedstrijd van AZ is zondag, wanneer Fortuna Sittard op bezoek komt in het AFAS Stadion tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie. Het duel begint om 20.00 uur.