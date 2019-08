Kristoffer Peterson verruilt Heracles Almelo voor Swansea City. De Zweedse aanvaller heeft vrijdag een driejarig contract getekend bij de club die uitkomt in het Engelse Championship.

De 24-jarige Peterson was vorig seizoen vooral in de beginfase op schot bij Heracles met acht goals in de eerste zeven Eredivisie-speelrondes. Hij eindigde op twaalf treffers.

Peterson, die nog een contract voor een jaar had in Almelo, maakte deel uit van de jeugdopleiding van Liverpool en debuteerde eind 2013 als prof bij Tranmere Rovers. Vervolgens kwam hij uit voor FC Utrecht, Roda JC en Heracles.

"Zijn persoonlijke hoogtepunt was de bliksemstart van het afgelopen seizoen", zegt technisch manager Tim Gilissen van Heracles over het vertrek van Peterson.

"Het is mooi voor Kristoffer dat hij nu de stap maakt naar een club als Swansea City. En hoewel wij het jammer vinden dat hij vertrekt, is dat ook voor ons als club een bewijs dat wij spelers helpen in hun ontwikkeling."

Ook Kuwas en Dalmau vertrokken al

Peterson is al de derde belangrijke aanvaller die deze zomer vertrekt bij Heracles. Brandley Kuwas koos voor een lucratief avontuur bij Al Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten en topscorer Adrián Dalmau tekende bij FC Utrecht.

Petersons nieuwe club Swansea eindigde vorig seizoen als tiende op het tweede niveau van Engeland. Bij de club uit Wales treft hij onder anderen Nederlanders Erwin Mulder en Mike van der Hoorn.

Heracles, dat tot dusver zes spelers aantrok, begint het nieuwe Eredivisie-seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het duel in Almelo begint om 12.15 uur.