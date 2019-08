De organisatie achter de Zuid-Koreaanse competitie K League heeft donderdag hard uitgehaald naar Juventus. Zij vinden het niet kunnen dat Cristiano Ronaldo vorige week vrijdag niet in actie kwam in een oefenwedstrijd tegen de K League All Stars in Seoel.

"De K League voelt zich teleurgesteld in en voor de gek gehouden door het schaamteloze gedrag van Juventus", zo valt er te lezen in een verklaring op de website van de K League.

"De club liet weten dat Ronaldo's afwezigheid te maken had met vermoeidheid van eerdere wedstrijden en dat hij rust nodig had. Als Ronaldo inderdaad niet kon spelen, dan was het erg flauw om hem als bankzitter op het wedstrijdformulier te zetten."

Volgens de K League was het de bedoeling dat Ronaldo minimaal een helft zou spelen, maar in plaats daarvan zat hij gehuld in een korte broek en een warming-upshirt negentig minuten lang op de bank.

Robin Chang, die met zijn bedrijf The Fasta de wedstrijd organiseerde, zei na afloop dat Ronaldo zelf niet in actie wilde komen. "Ik liep naar Pavel Nedved (technisch directeur van Juventus, red.) en hij zei dat-ie er ook van baalde. 'Het spijt me, maar hij wil niet. Ik kan er niets aan doen', liet hij me weten."

'We dringen er bij Juventus op aan excuses aan te bieden'

De K League haalt nu die uitspraken van Chang erbij. "Uit een telefoongesprek tussen de wedstrijdorganisator en een official van Juventus is wel duidelijk geworden dat iedereen bij Juventus, inclusief manager Maurizio Sarri en Ronaldo zelf, wist dat het de bedoeling was dat Ronaldo zou spelen", schrijven ze verder.

"Toch neemt Juventus nu geen enkele verantwoordelijkheid. De K League benadrukt dat het ontzettend teleurgesteld is in het onverantwoordelijke gedrag en het gebrek aan manieren bij Juventus. We dringen er bij Juventus op aan excuses aan te bieden en uitleg te geven over het ontbreken van Ronaldo."

De Spaanse sportkrant AS meldt donderdag zelfs dat de politie van Seoel een onderzoek naar de situatie is gestart. Zij zou gaan bekijken of er contractbreuk is gepleegd door Juventus en/of Ronaldo en of daaraan eventueel consequenties moeten worden verbonden.

De wedstrijd tussen Juventus en de K League eindigde in een spectaculair 3-3-gelijkspel, nadat de Italianen in de slotfase terugkwamen van een 3-1-achterstand. Er waren in het Seoul World Cup Stadium ruim 65.000 toeschouwers aanwezig, van wie velen hun geld (een ticket kostte 52 euro) terugeisten omdat ze Ronaldo niet zagen.