PSV moet het in de derde voorronde van de Europa League opnemen tegen FK Haugesund uit Noorwegen. Feyenoord treft in dezelfde voorronde Dinamo Tbilisi uit Georgië.

Haugesund verloor de return tegen het Oostenrijkse Sturm Graz in de tweede voorronde weliswaar met 2-1, maar de Noren hadden genoeg aan de 2-0-overwinning van vorige week in de thuiswedstrijd.

In Graz kwam Haugesund op achterstand door een eigen doelpunt van Niklas Sandberg. Ivan Ljubic verdubbelde de marge voor de Oostenrijkers, waarna Kevin Krygard voor het belangrijke uitdoelpunt van de Noorse formatie zorgde.

Haugesund eindigde vorig seizoen als vierde in de Eliteserien en staat op dit moment achtste in de Noorse competitie. In de eerste voorronde werd Cliftonville uit Noord-Ierland tweemaal verslagen (0-1 en 5-1).

PSV speelt volgende week donderdag de heenwedstrijd in Haugesund, dat in het zuiden van Noorwegen ligt. Een week later staat de return in Eindhoven op het programma. De winnaar moet in de play-offs een ticket voor de groepsfase van de Europa League afdwingen.

Feyenoord speelt eerst thuis tegen Dinamo Tbilisi

Dinamo Tbilisi was in de return van de tweede voorronde voor eigen publiek met 3-0 te sterk voor Qabala FK uit Azerbeidzjan. De Georgiërs wonnen de heenwedstrijd vorige week al met 0-2.

Levan Shengelia scoorde tweemaal voor Dinamo Tbilisi en Kwame Karikari zette in blessuretijd de eindstand op het scorebord in de Georgische hoofdstad.

Dinamo Tbilisi eindigde vorig seizoen als tweede in de Erovnuli Liga en gaat momenteel aan kop in de Georgische competitie. In de eerste voorronde van de Europa League werd tweemaal gewonnen van UE Engordany uit Andorra (6-0 en 0-1).

Feyenoord speelt volgende week donderdag eerst in De Kuip tegen Dinamo Tbilisi. Een week later volgt de return in Georgië.

AZ treft Mariupol uit Oekraïne

Naast PSV en Feyenoord komt ook AZ uit in de derde voorronde van de Europa League. De Alkmaarders versloegen donderdag het Zweedse BK Häcken met 0-3, nadat de heenwedstrijd vorige week in 0-0 eindigde.

In de derde voorronde speelt AZ tegen FC Mariupol uit Oekraïne. De ploeg van coach Arne Slot speelt gaat volgende week eerst op bezoek bij Mariupol en speelt een week later de return voor eigen publiek.

Voor FC Utrecht viel het doek donderdag in de tweede voorronde van de Europa League. De Domstedelingen gingen in Bosnië en Herzegovina na verlenging met 2-1 onderuit tegen Zrinjski Mostar.

