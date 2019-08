FC Utrecht is er donderdag niet in geslaagd de derde voorronde van de Europa League te bereiken. De ploeg van coach John van den Brom ging in de return tegen het Bosnische Zrinjski Mostar na verlenging met 2-1 onderuit.

FC Utrecht kwam op slag van rust op voorsprong via Simon Gustafson. De bezoekers profiteerden daarbij optimaal van een enorme blunder van Zrinjski-doelman Ivan Brkic. Halverwege de tweede helft zorgde Irfan Hadzic voor de gelijkmaker.

Omdat ook de heenwedstrijd in Stadion Galgenwaard vorige week in 1-1 eindigde, moest er een verlenging aan te pas komen in Bosnië en Herzegovina. Daarin bezorgde Ivan Lendric de Bosniërs de overwinning na geklungel in de defensie van Utrecht.

Eerder op de avond slaagde AZ er wel in om de derde voorronde van de Europa League te bereiken. De Alkmaarders wonnen in Zweden de return tegen BK Häcken met 0-3, nadat de heenwedstrijd vorige week in 0-0 was geëindigd. Ook Feyenoord en PSV komen uit in de derde voorronde.

FC Utrecht viert de openingstreffer van Simon Gustafson. (Foto: Pro Shots)

Utrecht profiteert van blunder doelman Brkic

FC Utrecht bepaalde in de openingsfase het spel, maar creëerde nauwelijks kansen. In de negentiende minuut stichtte Sean Klaiber pas het eerste gevaar, maar zijn afstandsschot werd gestopt door Brkic. Kort voor rust kreeg het counterende Zrinjski een grote kans op de openingsgoal, maar Frane Cirjak schoot naast.

In de extra tijd van de eerste helft was het wel raak voor Utrecht. Een vrije trap van Gustafson vanaf de rand van het zestienmetergebied leek simpel gepakt te worden door Brkic, maar de keeper van de Bosniërs liet de bal door zijn handen en benen glippen.

Utrecht ging in de beginfase van de tweede helft op zoek naar de 0-2 en was daar dichtbij met een schot van Adam Maher dat voorlangs ging. Daarna raakte de ploeg van Van den Brom de controle over de wedstrijd kwijt.

Hadzic brengt Zrinjski op gelijke hoogte

Zrinjski kwam er af en toe gevaarlijk uit en dat resulteerde in de 65e minuut in de gelijkmaker van de thuisploeg. Bij een snelle aanval gaf Stanisa Mandic de bal voor en rondde Hadzic knap af met een schot in de linkerhoek.

In het vervolg van de de reguliere speeltijd ging het spel op en neer, maar werden er aan beide kanten geen grote kansen meer gecreëerd. Hierdoor moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin kwam Utrecht vrij snel bijna op voorsprong uit een vrije trap van Gustafson, maar ditmaal tikte Brkic de poging van de Zweed knap weg uit de kruising.

Zrinjski vond in de 111e minuut wel het doel. Nadat een voorzet via het been van Willem Janssen op de lat belandde, kreeg doelman David Jensen geen grip op de bal en profiteerde Lendric optimaal. Utrecht kwam daarna niet meer in de buurt van de gelijkmaker.

