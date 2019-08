Guus Til is hard op weg naar Spartak Moskou. De aanvoerder van AZ is zelf al akkoord met de Russen en de clubs hebben bijna overeenstemming bereikt over de transfersom van naar verluidt 10 miljoen euro.

"Er is nog niets definitief. Daar moet je bij Max (technisch directeur Huiberts, red.) voor zijn", bleef Til na de 0-3-zege op BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League tegen Veronica eerst nog op de vlakte, waarna hij later meer losliet.

"Het is lopende, het lijkt dichtbij te komen allemaal. Ik denk dat het wel een kwestie van tijd is tot er een definitieve klap op gegeven wordt. Het is nu nog even afwachten geblazen."

Tils ploeggenoten leken ook te beseffen dat het waarschijnlijk de laatste wedstrijd van hem in het shirt van AZ was. Ze knuffelden hem uitgebreid bij zijn wissel een kwartier voor tijd en tilden hem na afloop vlak voor het uitvak op.

"Het had alles weg van een afscheidswissel, hè", zei Til met een brok in zijn keel. "Ik ga de supporters en alles bij AZ wel missen. Ik ben in Alkmaar opgegroeid en opgebloeid. Dat vergeet je niet zomaar."

De spelers van AZ vieren een doelpunt tegen BK Häcken. (Foto: Reuters)

'Het was een mooie wedstrijd'

Met de 0-3-overwinning in de return tegen Häcken maakte AZ de teleurstellende 0-0 van vorige week in de heenwedstrijd meer dan goed en plaatsten de Alkmaarders zich op overtuigende wijze voor de derde voorronde van de Europa League.

"Het was een mooie wedstrijd, we waren heer en meester, met een paar speldenprikjes van de tegenstander", aldus Til, die zelf twee grote kansen miste, maar wel bij alle doelpunten betrokken was.

In de derde voorronde neemt AZ het op tegen FC Mariupol, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Oekraïense Premjer Liha. De ploeg van de nieuwe trainer Arne Slot speelt volgende week eerst uit en over twee weken thuis.

AZ begint zondag eerst nog de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De nummer vier van het afgelopen seizoen doet dat dus vermoedelijk zonder Til, die vorige week al een transferverzoek indiende bij de clubleiding.