AZ heeft zich donderdag geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. De Alkmaarders wonnen na de 0-0 van vorige week in de heenwedstrijd in eigen huis op overtuigende wijze met 0-3 in de return op bezoek bij het Zweedse BK Häcken.

AZ stond halverwege nog 'slechts' op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Myron Boady, waarna ze na rust uitliepen naar 0-3 dankzij treffers van Calving Stengs en Oussama Idrissi.

Bij AZ maakte Jordy Clasie zijn debuut. De middenvelder, die transfervrij overkwam van Southampton en afgelopen seizoen werd verhuurd aan Feyenoord, verving een kwartier voor tijd Guus Til, die op weg lijkt naar Spartak Moskou.

In de derde voorronde neemt AZ het op tegen FC Mariupol, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Oekraïnse Premjer Liha. De ploeg van de nieuwe trainer Arne Slot speelt volgende week eerst uit en over twee weken thuis.

Calvin Stengs schreeuwt het uit na zijn 0-2 tegen BK Häcken. (Foto: Reuters)

AZ speelt stuk verzorgder in return

Waar AZ vorige week bij een temperatuur van boven de 35 graden Celsius amper kansen wist te creëeren tegen Häcken, was dat donderdag heel anders. De bezoekers speelden een stuk verzorgder en waren constant dreigend voorin.

AZ had ook al binnen twintig minuten tot twee keer toe op voorsprong moeten komen, maar eerst Til (van dichtbij recht op doelman Peter Abrahamsson) en Owen Wijndal (van dichtbij hoog over) faalden in de afronding.

Häcken, waar oud-Ajacied en FC Groninger Rasmus Lindgren opnieuw in de verdediging stond, stelde er weinig tegenover, maar was zelf ook dicht bij de 1-0, ware het niet dat een schot van Ahmed Yasin werd geblokt door Ron Vlaar.

Guus Til speelde wellicht zijn laatste wedstrijd voor AZ. (Foto: Reuters)

AZ neemt vlak voor rust alsnog de leiding

AZ raakte niet in paniek en nam in de 42e minuut alsnog de leiding. Nadat een doelpunt van Idrissi was afgekeurd wegens buitenspel, scoorde Boadu wel legitiem. Hij bleef na een fraaie pass van Idrissi wel koel oog in oog met Abrahamsson.

Daarmee zat AZ op rozen en kon het in de tweede helft alle schroom van zich afgooien. De behendige aanvallers Boadu, Idrissi en Stengs kregen alle ruimte om te voetballen en profiteerden daar ook optimaal van.

Stengs maakte in de 56e minuut met de 2-0 (assist Boadu) aan alle spanning een einde en Idrissi (wederom assist Boadu) zorgde er in de 67e minuut voor dat AZ met vertrouwen aan de Eredivisie kan beginnen, zondag thuis tegen Fortuna Sittard.