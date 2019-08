Arsenal heeft donderdag het eigen transferrecord gebroken met de komst van Nicolas Pépé. De Engelse topclub neemt de 24-jarige Ivoriaanse aanvaller voor liefst 80 miljoen euro over van OSC Lille.

Arsenals oude transferrecord werd gevestigd met het vastleggen van Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonese aanvaller kwam in januari 2018 voor 63,75 miljoen euro over van Borussia Dortmund.

Pépé had afgelopen seizoen een groot aandeel in de knappe tweede plaats van Lille in de Ligue 1 en daarmee plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Hij maakte 22 doelpunten in 38 competitiewedstrijden.

De elfvoudig international van het Ivoriaanse elftal speelde sinds zijn komst in 2017 in totaal 79 officiële wedstrijden voor Lille. Hij scoorde daarin 37 keer en gaf bovendien zeventien assists.

Pépé debuteerde in 2013 namens SCO Angers in het betaald voetbal. Hij werd in het seizoen 2015/2016 verhuurd aan US Orléans en dwong na zijn terugkeer bij Angers het seizoen daarop een overgang naar Lille af, waar hij nog een vijfjarig contract had.

Arsenal komend seizoen in Europa League actief

Pépé moet ervoor zorgen dat Arsenal komend seizoen weer boven in de Premier League meedoet. De Londenaren werden vorig seizoen vijfde en verloren de finale van de Europa League (1-4 tegen Chelsea), waardoor ze naast Champions League-voetbal grepen en actief zullen zijn in de Europa League.

Arsenal is vooralsnog aardig actief op de transfermarkt. Manager Unai Emery verwelkomde eerder al Dani Ceballos (gehuurd van Real Madrid) en Gabriel Martinelli (Ituano) op het trainingsveld.

Emery zit wel in zijn maag met Laurent Koscielny. De Franse verdediger weigerde onlangs mee te gaan op trainingskamp naar China omdat hij na acht jaar wil vertrekken, maar Emery wil eigenlijk dat hij blijft en zou het niet zien zitten in Koscielny's collega achterin, Shkodran Mustafi.

Arsenal begint de competitie op 11 augustus met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. 'The Gunners' spelen zondag eerst nog een oefenwedstrijd op bezoek bij FC Barcelona van Frenkie de Jong, in de strijd om de Trofeu Joan Gamper.