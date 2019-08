Van den Brom: 'Moeten niet in de counter lopen'

"Goals, dat is wat je moet doen hier", zegt FC Utrecht-trainer John van den Brom in aanloop naar de return tegen Zrinsjki Mostar. "Als je hier goals maakt, gaat het de goede kant op. We moeten niet in een counter lopen. Dan maken we het moeilijk voor onszelf. De tegenstander is onszelf."