Guus Til begint donderdag in het basiselftal van AZ in de return tegen BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League. De aanvoerder lijkt op weg naar Spartak Moskou.

Til heeft de clubleiding van AZ vorige week laten weten dat hij graag naar Spartak wil vertrekken. De clubs hebben echter nog geen overeenstemming bereikt over de transfersom, maar zijn nog wel met elkaar in gesprek.

Ten opzichte van de heenwedstrijd van vorige week in Alkmaar zijn er twee wijzigingen in de opstelling van AZ: Pantelis Hatzidiakos en Oussama Idrissi spelen ten koste van respectievelijk Jonas Svensson (geblesseerd) en Albert Gudmundsson.

Jordy Clasie zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. De middenvelder kwam eind vorige maand transfervrij over van Southampton, dat hem afgelopen seizoen al had verhuurd aan Feyenoord.

Lindgren opnieuw in basis Häcken

Bij Häcken start Rasmus Lindgren opnieuw in de basis. De voormalige speler van Ajax en FC Groningen staat wederom in het centrum van de verdediging, waar hij in zijn tijd in Nederland meestal een rol op het middenveld had.

AZ moest vorige week genoegen nemen met een teleurstellend 0-0-gelijkspel tegen Häcken, waardoor de ploeg van de nieuwe trainer Arne Slot donderdag moet scoren om kans te maken op een ticket voor de derde voorronde.

BK Häcken-AZ vangt donderdag om 18.30 uur aan in de Bravida Arena en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Frank Schneider. De winnaar van het tweeluik neemt het in de derde voorronde op tegen FC Mariupol.

Opstelling BK Häcken: Abrahamsson; Ekpolo, Toivio, Lindgren, Sverrisson; Friberg, Irandust, Faltsetas; Yasin, Kizito, Paulinho.

Opstelling AZ: Bizot; Hatzidiakos, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Til; Stengs, Boadu, Idrissi.