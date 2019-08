PSV kan de komende maanden geen beroep doen op Sam Lammers. De spits is woensdag aan zijn rechterknie geopereerd, meldt de Eredivisionist donderdag.

De 22-jarige aanvaller liep de blessure zaterdag op in het duel om de Johan Cruijff Schaal met Ajax (2-0-nederlaag) en kwam dinsdag al niet in actie in de verloren wedstrijd tegen FC Basel (2-1) in de voorronde van de Champions League.

Lammers staat door de ingreep maanden aan de kant. Hij moet de komende dagen herstellen in het ziekenhuis, waarna hij zich op zijn revalidatie kan richten.

"Ik baal er ontzettend van, want ik was er klaar voor om met PSV om de prijzen te gaan spelen", zegt de jeugdinternational op de website van PSV. "Ik ben er zeker van dat ik er sterker uit ga komen. Dit hoort ook bij het leven van een topsporter. Het is niet anders."

Lammers keerde deze zomer terug bij PSV nadat hij een jaar op huurbasis voor sc Heerenveen speelde. Voor die club was hij goed voor zestien competitiedoelpunten. Dit seizoen was hij voor PSV trefzeker in de heenwedstrijd tegen FC Basel (3-2-zege).

PSV begint de Eredivisie zaterdag met een uitwedstrijd bij het gepromoveerde FC Twente. De aftrap van dat duel is om 20.45 uur. Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter.

Bekijk het programma in de Eredivisie