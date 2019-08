Arnaut Danjuma Groeneveld heeft donderdag zijn transfer naar Bournemouth afgerond. De tweevoudig Oranje-international tekent een vijfjarig contract bij de Premier League-club.

De transfer van Danjuma Groeneveld hing al enkele dagen in de lucht. De 22-jarige aanvaller werd eerder al medisch gekeurd door Bournemouth, dat naar verluidt een transfersom van 16 miljoen euro betaalt aan Club Brugge.

"Bournemouth is een goede nieuwe stap voor mij", zegt Danjuma op de site van zijn nieuwe club. "De Premier League is een geweldige competitie om in te spelen en ik denk dat de speelstijl van deze club past bij mij. De afgelopen 24 uur waren vrij bizar, maar ik ben blij dat ik hier ben."

Danjuma Groeneveld is de vierde zomerse versterking voor Bournemouth. Directeur Neill Blake is blij dat hij erin is geslaagd om de Nederlander vast te leggen. "Arnaut is een geweldige toevoeging aan onze selectie. We volgen hem al jaren en ik weet zeker dat hij onze fans mooie dingen gaat laten zien."

Danjuma Groeneveld doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar brak nooit door bij de Eindhovenaren en verkaste in de zomer van 2016 naar NEC. In twee seizoenen kwam hij in 46 officiële wedstrijden veertien keer tot scoren voor de Nijmegenaren en gaf hij zeventien assists.

Arnaut Danjuma Groeneveld speelde tot nu toe twee interlands voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

Groeneveld debuteerde in oktober 2018 in Oranje

Daardoor speelde Danjuma Groeneveld zich in de kijker bij Club Brugge, dat vorige zomer slechts 1 miljoen euro betaalde aan NEC. De vleugelspeler genoot in de eerste maanden van het afgelopen seizoen een basisplek bij Brugge, maar kampte daarna met een enkelblessure en miste een groot deel van de tweede seizoenshelft.

Zijn prestaties in het najaar van 2018 waren wel genoeg om zich in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman. Danjuma Groeneveld maakte in oktober 2018 zijn debuut voor Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (3-0).

Drie dagen later in de oefeninterland tegen België kreeg Danjuma Groeneveld een basisplek. Hij tekende in de 27e minuut voor de gelijkmaker (1-1) en werd in de 61e minuut uit het veld gehaald. Het was zijn tweede en tot dusver laatste interland voor Oranje.

Danjuma Groeneveld wordt bij Bournemouth, de nummer veertien van afgelopen Premier League-seizoen, de ploeggenoot van landgenoot Nathan Aké. 'The Cherries' beginnen het seizoen op zaterdag 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Sheffield United.

Club Brugge verkoopt ook oud-Vitessenaar Nakamba

Danjuma Groeneveld is niet de enige speler die Club Brugge voor de Premier League verlaat. De Belgische topclub verkoopt oud-Vitessenaar Marvelous Nakamba aan Aston Villa, de ploeg van oud-Ajacied Anwar El Ghazi.

De 24-jarige middenvelder uit Zimbabwe speelde tussen 2014 en 2017 voor Vitesse en maakte vervolgens de overstap naar Club Brugge.

De Belgen ontvangen naar verluidt 12 miljoen euro van Aston Villa, dat afgelopen seizoen via de play-offs promotie naar de Premier League afdwong.