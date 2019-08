Erik ten Hag vindt het bijzonder dat er maar liefst zes Nederlanders in de prijzen kunnen vallen bij het jaarlijkse FIFA-gala. De coach van Ajax maakt over iets minder dan twee maanden zelf kans om te worden uitgeroepen tot beste trainer ter wereld.

Naast Ten Hag zijn er nominaties voor oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, Liverpool-verdediger Virgil van Dijk (allen Speler van het Jaar), spits Vivianne Miedema (Speelster van het Jaar) en bondscoach Sarina Wiegman (Coach van het Jaar in vrouwenvoetbal) van de Oranjevrouwen.

"We hebben iets heel bijzonders gepresteerd met Ajax en daar is ook internationaal veel waardering voor", zegt Ten Hag donderdag in gesprek met het AD. "Er zijn in totaal zes genomineerden uit Nederland en dat geeft aan dat we op de goede weg zijn. Het is een mooi compliment voor het Nederlands voetbal."

De Ajax-trainer heeft zijn uitverkiezing, net als De Jong en De Ligt, te danken aan de sterke prestaties van de Amsterdammers afgelopen seizoen. Ajax bereikte voor het eerst in 22 jaar de halve finales van de Champions League, veroverde voor het eerst in 5 jaar de landstitel én won de TOTO KNVB Beker.

Genomineerden voor Coach van het Jaar Erik ten Hag (Ajax)

Djamel Belmadi (Algerije)

Didier Deschamps (Frankrijk)

Marcelo Gallardo (River Plate)

Ricardo Gareca (Peru)

Josep Guardiola (Manchester City)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Fernando Santos (Portugal)

Tite (Brazilië)

Erik ten Hag kreeg onlangs al de Rinus Michels Award uitgereikt. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag ziet Klopp als favoriet voor FIFA-verkiezing

Ten Hag krijgt in de verkiezing concurrentie van onder anderen Premier League-managers Jürgen Klopp (Liverpool), Josep Guardiola (Manchester City) en Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), terwijl ook bondscoaches als Fernando Santos (Portugal) en Tite (Brazilië) meedingen naar de prijs.

"Een mooi rijtje, met niet de minste trainers om me heen", erkent Ten Hag, die zichzelf overigens niet naar voren schuift als topfavoriet. "Jürgen Klopp zou in mijn ogen de meer dan terechte trainer van het jaar zijn. Wat hij met Liverpool heeft gepresteerd - en de manier waar­op - is zeer indrukwekkend."

De prijzen worden op maandag 23 september uitgereikt tijdens het FIFA-gala in Milaan. Ten Hag won onlangs al een individuele prijs door de Rinus Michels Award in de wacht te slepen, de prijs voor beste trainer in de Eredivisie.