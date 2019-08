Door het doelpuntloze gelijkspel uit de heenwedstrijd wacht AZ donderdagavond bij BK Häcken nog een lastige opdracht om de derde voorronde van de Europa League te bereiken. Trainer Arne Slot beseft dat zijn ploeg in Zweden een stuk beter voor de dag moet komen dan vorige week in Alkmaar.

"Het is gebleken dat Häcken een tegenstander is waar moeilijk doorheen te spelen is", aldus Slot in zijn vooruitblik op de site van AZ. "Dat had ook te maken met de warmte, maar we hebben vorige week zelf niet het niveau gehaald dat we kunnen halen. De grootste uitdaging is om zelf beter voor de dag te komen."

AZ kreeg in de eerste ontmoeting met het Zweedse Häcken weliswaar een aantal goede kansen - Teun Koopmeiners raakte de paal en Calvin Stengs miste oog in oog met de doelman - maar het spel van de Alkmaarders was niet naar behoren in het snikhete AFAS Stadion.

"De jongens beseffen heel goed dat het beter moet", onderstreept Slot, die blij is met de mentaliteit in zijn ploeg. "De focus en houding zijn goed. Dat proefde ik al in het hotel, toen het bij de lunch wat stiller was dan normaal. Iedereen weet waar het donderdag om gaat."

AZ speelde de heenwedstrijd tegen Häcken doelpuntloos gelijk. (Foto: Pro Shots)

'Blij dat Clasie alle trainingen meedoet'

De kans is aanwezig dat Jordy Clasie tegen Häcken zijn debuut kan maken voor AZ. De 28-jarige middenvelder, die deze zomer een tweejarig contract tekende bij de Noord-Hollanders, deed woensdag de laatste training in de Bravida Arena volledig mee.

"Jordy is met een achterstand binnengekomen, maar ik ben blij om te zien dat hij alle trainingen heeft meegedaan. Aan de bal laat hij al heel veel goede dingen zien. Het is aan ons om hem zo snel mogelijk helemaal fit te krijgen."

De return tussen AZ en BK Häcken begint donderdag om 18.30 uur in de Bravida Arena. De wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Frank Schneider.