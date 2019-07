John van 't Schip gaat aan de slag als bondscoach van Griekenland. De oud-trainer van PEC Zwolle heeft woensdag een contract tot en met het WK van 2022 getekend en neemt Aron Winter mee als assistent.

De 55-jarige Van 't Schip was tot december vorig jaar coach van PEC, waar hij werd ontslagen. Eerder was hij werkzaam bij FC Twente, Jong Ajax, Melbourne Heart, Guadalajara en Melbourne City.

Bovendien was de 41-voudig international van Oranje tussen 2004 en 2008 assistent van bondscoach Marco van Basten bij het Nederlands elftal. Van 't Schip is in Griekenland de opvolger van Angelos Anastasiadis.

Winter, die 84 keer voor Oranje uitkwam, was tot dit seizoen assistent van Ajax-trainer Erik ten Hag. Eerder werkte hij in de jeugd bij Ajax en was hij even trainer van het Canadese Toronto FC.

Griekenland is de nummer 54 van de FIFA-ranking en staat in de jacht op een ticket voor het EK van volgend jaar vierde in kwalificatiegroep J, met vier punten. Italië (twaalf punten), Finland (negen) en Armenië (zes) staan er beter voor.

De eerste wedstrijd van Van 't Schip als Griekse bondscoach is op 5 september, wanneer in de EK-kwalificatiereeks een uitduel met Finland op het programma staat. Drie dagen later komt Liechtenstein naar Griekenland.