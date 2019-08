Liverpool heeft woensdag in een oefenduel met 3-1 van Olympique Lyon gewonnen. Namens de Fransen scoorde Memphis Depay. Eerder op de avond behaalde Real Madrid tegen Fenerbahçe (5-3) de eerste zege in de voorbereiding.

In het Zwitserse Genève kwam Lyon tegen Liverpool al snel op voorsprong toen keeper Alisson Becker enorm blunderde en een penalty veroorzaakte. Memphis schoot raak vanaf elf meter.

Liverpool, waar de jonge Nederlander Ki-Jana Hoever in de basis stond en Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Sepp van den Berg in de tweede helft invielen, draaide de wedstrijd nog voor rust om.

Na ongeveer een kwartier zorgde Roberto Firmino voor de gelijkmaker en door een eigen doelpunt van Lyon-verdediger Joachim Andersen (ex-FC Twente) werd het 2-1. Na rust maakte Harry Wilson er met een fraai schot 3-1 van.

Voor het Liverpool van manager Jürgen Klopp betekende de confrontatie met Lyon de laatste wedstrijd van de voorbereiding. Zondag staat de Champions League-winnaar op Wembley tegenover Manchester City in de strijd om het Community Shield.

Sepp van den Berg (rechts) deelt in de feestvreugde bij de 3-1 van Harry Wilson. (Foto: Pro Shots)

Hattrick Benzema bij Real-Fenerbahçe

Bij Real-Fenerbahçe in München was Karim Benzema de grote man met een hattrick. De spits zorgde voor de 1-1, 2-1 en 3-2. De openingstreffer van Fenerbahçe, waarbij de Nederlander Ferdi Kadioglu in de basis stond, kwam op naam van de in Rotterdam geboren Kaapverdiaan Garry Rodrigues.

De ruststand was 2-2 door een treffer van Nabil Dirar. Na het derde doelpunt van Benzema maakte Ozan Tufan gelijk, maar was het laatste woord namens Real aan Nacho en Mariano Díaz.

Het Real van coach Zinédine Zidane bleef in de eerste vier vriendschappelijke duels van het seizoen zonder zege. 'De Koninklijke' verloor van Bayern München (3-1), speelde gelijk tegen Arsenal (2-2) en ging vervolgens keihard met 7-3 onderuit tegen stadgenoot Atlético Madrid.

Dinsdag volgde een 1-0-verlies tegen Tottenham Hotspur in de eerste wedstrijd op de Audi Cup, wat betekende dat Real in de troostfinale tegenover Fenerbahçe stond. De Turken hadden met liefst 6-1 van Bayern München verloren.

De finale tussen Bayern en Tottenham eindigde later op de avond in 2-2, waarna de 'Spurs' in de penaltyserie met 6-5 te sterk waren. David Alaba en Jérôme Boateng misten voor Bayern en alleen Christian Eriksen faalde voor Tottenham.

Oud-NEC'er Ferdi Kadioglu had tegen Real Madrid een basisplaats bij Fenerbahçe. (Foto: Pro Shots)