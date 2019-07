FC Utrecht-coach John van den Brom hoopt dat zijn ploeg heeft geleerd van het heenduel met HSK Zrinjski Mostar in de tweede Europa League-voorronde. De Domstedelingen spelen donderdag de return in Bosnië en Herzegovina.

In de heenwedstrijd was Utrecht sterker en werden voldoende kansen gecreëerd, maar moest de ploeg van Van den Brom genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

"Zrinjski speelt vanuit een compacte, verdedigende organisatie. Daar zijn ze vorige week succesvol in geweest. Die wedstrijd was voor ons een gemiste kans, door alle gemiste kansen", zei Van den Brom donderdag op zijn perspraatje.

"We hebben in de wedstrijd van vorige week dertien grote kansen gemist. Het positieve is dat we die kansen krégen, maar we hebben het niet in de score kunnen uitdrukken. De opdracht is dat we dat morgen wel doen."

De 52-jarige coach geniet van het oude stadionnetje in Mostar, waar plek is voor negenduizend toeschouwers. "Dit is ook wel een beetje de charme van Europees voetbal. Natuurlijk, in Nederland heb je hartstikke veel mooie stadions, maar dat authentieke van hier vind ik wel heel mooi."

Van de Streek: 'Omgaan met omstandigheden'

Sander van de Streek schoof ook aan bij de persconferentie. De middenvelder is vol vertrouwen dat FC Utrecht een goed resultaat haalt in het warme Bosnië, waar het donderdag ruim boven de 30 graden is.

"We moeten omgaan met de omstandigheden hier, en ik denk dat we dat prima kunnen", aldus de 26-jarige Van de Streek. "Het resultaat van afgelopen week was teleurstellend. Als je naar de wedstrijd kijkt, moet je concluderen dat wij een beter resultaat moesten halen. Ik heb er veel vertrouwen in."

De wedstrijd tussen HSK Zrinjski Mostar en FC Utrecht begint donderdag om 19.00 uur. Als de Eredivisionist doorgaat, dan wacht NK Domzale uit Slovenië of het Zweedse Malmö FF in de derde voorronde.