Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong behoren tot de tien genomineerden voor de titel FIFA Speler van het Jaar. Bij de vrouwen sleepte Vivianne Miedema woensdag een nominatie voor de prestigieuze prijs in de wacht.

De 28-jarige Van Dijk heeft een ijzersterk seizoen achter de rug. De verdediger won met zijn club Liverpool de Champions League en greep maar net naast de titel in de Engelse competitie.

Eerder werd hij door de Premier League uitgeroepen tot beste voetballer van het seizoen 2018/2019. Door spelersvakbond PFA werd hij eveneens tot speler van het jaar verkozen.

De Ligt (19) en De Jong (22) werden afgelopen seizoen met Ajax kampioen in de Eredivisie en pakten ook de TOTO KNVB Beker. Daarnaast bereikten de Oranje-internationals de halve finales van de Champions League met de Amsterdammers.

Het sterke seizoen leverde verdediger De Ligt een transfer naar Juventus op, terwijl middenvelder De Jong komend seizoen het shirt van FC Barcelona draagt. Ajax ontving voor beide spelers 75 miljoen euro.

Het ijzersterke seizoen van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt leverde beide spelers een transfer op. (Foto: Pro Shots)

Ook Ronaldo en Messi genomineerd

Het Nederlandse trio, dat met Oranje in juni net naast de eindzege in de Nations League greep, heeft in de jacht op de prijs concurrentie van onder anderen Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal), Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinië) en Harry Kane (Tottenham Hotspur/Engeland).

Ook Eden Hazard (Real Madrid/België), Sadio Mané (Liverpool/Senegal), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Frankrijk) en Mohamed Salah (Liverpool/Egypte) werden genomineerd.

Luka Modric mocht vorig jaar de prijs in ontvangst nemen. Daarmee zorgde de Kroaat voor een trendbreuk, omdat de award voor het eerst sinds 2007 niet naar Messi of Ronaldo ging.

Genomineerden Speler van het Jaar Virgil van Dijk (Liverpool/Nederland)

Eden Hazard (Real Madrid/België)

Frenkie de Jong (FC Barcelona/Nederland)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Engeland)

Matthijs de Ligt (Juventus/Nederland)

Sadio Mané (Liverpool/Senegal)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Frankrijk)

Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinië)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

Miedema krijgt voor tweede keer nominatie

Ook Miedema mag over anderhalve maand haar opwachting maken op het FIFA-gala. De 23-jarige aanvalster bereikte eerder deze maand met Oranje de finale van het WK, waarop zij in zeven duels drie keer tot scoren kwam.

Miedema won met haar club Arsenal de landstitel in de Women's Super League. Voor de Londense ploeg maakte de spits van Oranje dit seizoen 22 doelpunten in negentien wedstrijden. Ook was ze goed voor elf assists.

Door die prestatie werd Miedema eerder al door de Engelse spelersvakbond PFA uitgeroepen tot Voetbalster van het Jaar. Ze was de eerste Nederlandse speelster die die prijs in ontvangst mocht nemen.

Miedema heeft in de strijd om de prestigieuze FIFA-prijs concurrentie van onder anderen Alex Morgan en Megan Rapinoe. De Amerikaanse vrouwen wonnen begin juli ten koste van de Oranjevrouwen de wereldtitel.

Vivianne Miedema kwam op het afgelopen WK drie keer tot scoren. (Foto: Pro Shots)

Fans, pers, coaches en aanvoerders mogen stemmen

In 2017 was Lieke Martens de eerste Nederlandse voetbalster die de prijs in ontvangst mocht nemen. In datzelfde jaar was Miedema ook een van de genomineerden.

Fans kunnen op de site van de FIFA hun top drie aangeven. De uitslag zal worden gecombineerd met de stemmen van journalisten, bondscoaches en aanvoerders. De winnaars worden op maandag 23 september bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse FIFA-gala in Milaan.

Eerder op woensdag werden Oranje-bondscoach Sarina Wiegman en Ajax-trainer Erik ten Hag ook al genomineerd door de wereldvoetbalbond.