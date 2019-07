Sarina Wiegman maakt kans om te worden uitgeroepen tot de beste trainer in het vrouwenvoetbal. De bondscoach van de Oranjevrouwen is door de FIFA genomineerd voor de prestigieuze prijs.

Wiegman leidde de Oranjevrouwen deze zomer naar een historische finaleplaats op het WK. Nederland, dat nooit eerder de eindstrijd van het mondiale eindtoernooi haalde, ging daarin met 2-0 ten onder tegen de Verenigde Staten.

Oranje bereikte in Frankrijk niet alleen de WK-finale, maar de ploeg van Wiegman plaatste zich ook voor het eerst in de historie voor de Olympische Spelen. De beste drie Europese landen op het WK veroverden een ticket voor Tokio 2020.

Wiegman kan voor de tweede keer in haar loopbaan worden uitgeroepen tot beste coach in het vrouwenvoetbal, want in 2017 mocht ze de eervolle prijs van de FIFA al in ontvangst nemen. Vorig jaar werd de 49-jarige Haagse ook genomineerd, maar greep ze naast de prijs.

Ook de Amerikaanse Jill Ellis staat op de lijst van tien genomineerden die wereldvoetbalbond FIFA woensdag naar buiten bracht. De succesvolle bondscoach van de VS kondigde dinsdagavond aan na vijf jaar te stoppen in die functie.

Genomineerden voor Coach van het Jaar in vrouwenvoetbal Sarina Wiegman (Oranjevrouwen)

Jill Ellis (Verenigde Staten)

Peter Gerhardsson (Zweden)

Futoshi Ikeda (Japan onder 20 jaar)

Antonia Is (Spanje onder 17)

Joe Montemurro (Arsenal)

Phil Neville (Engeland)

Reynald Pedros (Olympique Lyon)

Paul Riley (North Carolina Courage)

Milena Bertolini (Italië)

Ook coaches Arsenal en Lyon genomineerd

Wiegman en Ellis zijn niet de enige bondscoaches die actief waren op het WK én kans maken op de FIFA-award. Ook Milena Bertolini (Italië), Peter Gerhardsson (Zweden) en Phil Neville (Engeland) behoren tot de tien genomineerden.

Datzelfde geldt voor de Japanner Futoshi Ikeda (Japan onder 20 jaar), de Spaanse Antonia Is (Spanje onder 17 jaar), de Australiër Joe Montemurro (Arsenal), de Fransman Reynald Pedros (Olympique Lyon) en de Engelsman Paul Riley (North Carolina Courage).

De FIFA heeft de nominaties gebaseerd op de prestaties tussen 25 mei 2018 en 7 juli 2019. Fans kunnen op de site van de FIFA hun top 3 aangeven. De uitslag zal worden gecombineerd met de stemmen van journalisten, bondscoaches en aanvoerders van nationale teams.

De winnaar wordt op maandag 23 september bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse FIFA-gala in Milaan. Daar worden ook de Voetballer van het Jaar, de Voetbalster van het Jaar en de Coach van het Jaar bij de mannen bekend. De nominaties voor die categorieën moeten nog naar buiten worden gebracht.