Erik ten Hag maakt kans om wereldwijd te worden uitgeroepen tot de beste trainer van het afgelopen seizoen. De coach van Ajax is woensdag door de FIFA genomineerd voor de prestigieuze prijs. Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen kreeg een nominatie in de verkiezing van beste coach in het vrouwenvoetbal.

Onder leiding van Ten Hag plaatste Ajax zich afgelopen seizoen voor het eerst in 22 jaar voor de halve finales van de Champions League. Tottenham Hotspur voorkwam dat de Amsterdammers zich voor het eerst sinds 1996 voor de eindstrijd plaatsten.

Niet alleen op Europees vlak was er succes voor Ajax. De 34-voudig landskampioen veroverde voor de eerste keer sinds 2014 de landstitel en won begin mei de TOTO KNVB Beker door Willem II in de finale met 4-0 te verslaan.

Ten Hag kan zijn tweede individuele prijs in korte tijd veroveren. De 49-jarige Tukker kreeg in mei de Rinus Michels Award voor de beste trainer van het afgelopen Eredivisie-seizoen. In 2016 ontving hij die prijs al eens in zijn tijd als coach van FC Utrecht.

Naast Ten Hag zijn onder anderen Didier Deschamps (Frankrijk), Josep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham), Fernando Santos (Portugal) en Tite (Brazilië) genomineerd door de FIFA.

Erik ten Hag kreeg onlangs al de Rinus Michels Award uitgereikt. (Foto: Pro Shots)

Genomineerden voor Coach van het Jaar Erik ten Hag (Ajax)

Djamel Belmadi (Algerije)

Didier Deschamps (Frankrijk)

Marcelo Gallardo (River Plate)

Ricardo Gareca (Peru)

Josep Guardiola (Manchester City)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Fernando Santos (Portugal)

Tite (Brazilië)

Wiegman kan FIFA-prijs voor tweede keer winnen

Wiegman leidde de Oranjevrouwen deze zomer naar een historische finaleplaats op het WK. Nederland, dat nooit eerder de eindstrijd van het mondiale eindtoernooi haalde, ging daarin met 2-0 ten onder tegen de Verenigde Staten.

Oranje bereikte in Frankrijk niet alleen de WK-finale, de ploeg van Wiegman plaatste zich ook voor het eerst in de historie voor de Olympische Spelen. De beste drie Europese landen op het WK veroverden een ticket voor Tokio 2020.

Wiegman kan voor de tweede keer in haar loopbaan worden uitgeroepen tot de beste coach in het vrouwenvoetbal. In 2017 mocht ze de eervolle prijs van de FIFA ook al in ontvangst nemen. Vorig jaar werd de 49-jarige Haagse tevens genomineerd, maar greep ze naast de prijs.

Ook onder anderen de Amerikaanse Jill Ellis staat op de lijst van tien genomineerden die wereldvoetbalbond FIFA woensdag naar buiten bracht. De succesvolle bondscoach van de VS kondigde dinsdagavond aan na vijf jaar te stoppen in die functie.

Fans kunnen op de site van de FIFA hun top drie doorgeven. De uitslag zal worden gecombineerd met de stemmen van journalisten, bondscoaches en aanvoerders. De winnaars worden op maandag 23 september bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse FIFA-gala in Milaan. Daar worden ook de Voetballer van het Jaar en de Voetbalster van het Jaar onthuld.

Sarina Wiegman leidde de Oranjevrouwen naar de WK-finale. (Pro Shots)