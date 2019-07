Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München heeft trainer Niko Kovac aangesproken op zijn uitspraken over de mogelijke komst van Leroy Sané. De aanvaller van Manchester City staat in de nadrukkelijke belangstelling van 'Der Rekordmeister'.

Kovac zei zondag bij het Duitse ZDF dat hij verwacht dat Bayern erin slaagt Sané deze zomer te strikken. De Duitse vleugelspeler staat nog tot medio 2021 onder contract bij City, maar hij kan bij de Premier League-club niet altijd rekenen op een basisplek.

"Ik hoef er geen geheim van te maken dat ik de opmerking van Niko Kovac over Sané niet leuk vind", zegt Rummenigge in gesprek met Sport Bild. "We hebben een prima verstandhouding met Manchester City en we moeten de contracten van spelers bij andere clubs respecteren."

Hoewel de interesse van Bayern in de 23-jarige Sané al een tijdje bekend is, is het tot dusver nog niet van een transfer gekomen. Rummenigge snapt dan ook niet waar het optimisme bij Kovac vandaan komt.

"Ik weet het niet. Ik heb de afgelopen weken altijd gezegd dat ik geen uitspraken doe over transfergeruchten. Als zaken worden afgerond, zullen we dat aankondigen. Optimistische of pessimistische uitspraken helpen ons daar niet bij."

Leroy Sané vertrekt mogelijk naar Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Schuldbewuste Kovac diep door het stof

De 47-jarige Kovac erkende na de oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe (6-1-winst) van dinsdag op het vriendschappelijke toernooi om de Audi Cup dat hij te ver is gegaan met zijn uitspraken over Sané, die al 133 officiële duels voor City heeft gespeeld en daarin 33 keer tot scoren kwam. De Kroaat ging bij ZDF zelfs diep door het stof.

"Ik heb Josep Guardiola (manager van City, red.) opgebeld en hem mijn excuses aangeboden", aldus Kovac. "Ik weet dat Sané nog onder contract staat bij Manchester City. Ik wil de club ook mijn verontschuldigingen aanbieden. Volgende keer zal ik beter op mijn woorden letten."

Bayern roerde zich deze zomer al op de transfermarkt door verdedigers Lucas Hernández (Atlético Madrid) en Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) over te nemen. Rummenigge wil niet zeggen of de fans van Bayern meer aankopen kunnen verwachten.

"Het heeft geen zin om daar uitspraken over te doen. We gaan te werk op de transfermarkt zoals we altijd doen", aldus de 63-jarige voorzitter, die niet uitsluit dat Bayern deze zomer vaker flink in de buidel gaat tasten. "In de huidige markt kost het veel geld om kwaliteit binnen te halen. Dat geldt ook voor ons."